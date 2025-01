1.FC Nürnberg: 5.100 Club-Fans auf Schalke dabei - besondere Fanaktion geplant

5.100 Fans des 1. FC Nürnberg begleiten ihren FCN zum besonderen Auswärtsspiel beim FC Schalke. Ihnen wird einiges geboten.

Am Samstag (13.00 Uhr, RS-Liveticker) gastiert der 1. FC Nürnberg beim FC Schalke 04. Das bundesweit einzigartige Duell der beiden befreundeten Vereine elektrisiert auch die Anhänger des FCN.

Zum Spiel auf Schalke werden 5.100 Club-Fans in Gelsenkirchen erwartet. Der Gästeblock ist damit - wie die gesamte S04-Arena mit 62.271 Zuschauern - ausverkauft.

Bereits am Freitagabend ab 18 Uhr ist das Clubheim des Schalker Fan-Club Verbandes (SFCV) am Parkplatz P7 an der Arena für eine gemeinsame Fanparty geöffnet. "Bei einem gekühlten Pils oder einem leckeren alkoholfreien Kaltgetränk, können alle Schalker und Nürnberger sich gemeinsam auf das Spiel am Samstag einstimmen", schreibt der SFCV auf seiner Homepage. "Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. An unserem Grill bieten wir, wie immer, leckere Bratwurst, Frikadellen sowie Steaks an."

Auch im Stadion gibt es schon am Freitagabend eine Möglichkeit, die Fanfreundschaft gemeinsam anzugehen. Ab 19.04 Uhr findet im Veltins-Eck in der Arena ebenfalls ein Fan-Abend statt. "An diesem Abend können insgesamt 40 Fans teilnehmen, dabei sind jeweils 20 freie Plätze für Fans des S04 und des FCN reserviert", schreibt der S04.

Vor dem Spiel wird es (ab 9.15 Uhr) zudem eine über die Vereinshomepage buchbare gemeinsame Stadionbesichtigung geben. Zudem lädt ein gemeinsamer Mitgliederstand am Treppenhaus 3 auf dem Arenaring (Mitglieds-Eck) die Anhänger beider Vereine rund um das Spiel der Profis zum Kennenlernen und Austausch ein.

Am Samstag öffnen die Tore zum Schalker Stadion sich dann bereits um 11.00 Uhr. Damit bleibt genügend Zeit, um die Fanfreundschaft zu feiern. Zudem wird es zu diesem besonderen Spiel wie in den Vorjahren auch keine Sektorentrennung geben, sodass sich Fans im Umlauf des gesamten Stadions frei bewegen können. Nur die Eingänge zu den Stehplätzen im Heimbereich können aus Sicherheitsgründen (Überfüllung) nicht genutzt werden, da in der Nordkurve der Einlass nur mit einer entsprechenden Eintrittskarte möglich ist. Dazu gibt es ein entsprechendes Zutrittsbändchen.

Am Spieltag wird dann auch das Fan-Mobil des FCN am Stadion vor Ort sein. Es werden für Fans beider Lager Fanfreundschaftsartikel zu Sonderpreisen angeboten. Im Stadion selbst wird es eine besondere Aktion der FCN-Fans geben. "In den letzten Jahren wurden bei Clubspielen regelmäßig Pfandbecher gesammelt. Auch beim Auswärtsspiel auf Schalke werden wir mit einer Spendentonne im Gästeblock vor Ort sein und freuen uns auf eure (Becher-) Spenden", teilt der FCN in einer Faninfo mit.

Die „Becherjäger“ von Viva con Agua sind im Gästeblock an den kleinen weißen Fahnen zu erkennen. Die Becherspenden gehen zu 50 Prozent an den FCN-Fan Max Weeger und dann direkt nach Simbabwe. Unter dem Motto "Clubfans helfen Max, Max hilft Kindern in Simbabwe" sammelt Max vorwiegend im FCN-Umfeld seit vielen Jahren Spenden, die er zu 100 Prozent bei privaten Reisen persönlich vor Ort an Einrichtungen für Aids-Waisen und andere hilfsbedürftige Kinder in Simbabwe übergibt.

Die anderen 50 Prozent gehen an Viva con Agua. Viva con Agua ist ein Projekt, das sich dafür einsetzt, dass alle Menschen weltweit einen Zugang zu sauberem Trinkwasser sowie zu sanitärer Grundversorgung bekommen.