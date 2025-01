Dynamo Dresden: Über 150.000 Euro Strafe innerhalb von einer Woche und Pause für Sapina

Während bei Dynamo Dresden vorerst Klarheit besteht, was an Strafen zu bezahlen ist, wartet man in Essen noch auf eine eventuell sechsstellige Strafe.

Dynamo Dresden hat sich den Start in das Jahr 2025 und die 3. Liga anders vorgestellt. Auf der einen Seite verpatzte man den Auftakt durch die Heimniederlage gegen Viktoria Köln, was gleichbedeutend war mit dem Verlust der Tabellenspitze.

Zudem verlor man Mittelfeldmotor Vinko Sapina, der mit einer Muskelverletzung mehrere Wochen ausfallen wird. „Der Ausfall von Vinko trifft uns hart. Er hat nach seiner Verpflichtung eindrucksvoll unter Beweis gestellt, welche tragende Rolle er in unserer Mannschaft einnimmt. Jetzt gilt es geschlossen als Team zusammenzurücken, um den Ausfall aufzufangen. Unsere Mannschaft ist definitiv im Stande, die Lücke zu füllen. Wir wünschen Vinko eine schnelle Genesung, damit er schon bald wieder auf dem Platz stehen kann“, sagt Thomas Brendel, Geschäftsführer Sport der SGD.

Neben dem Platz wurde es zudem teuer für Dynamo. Denn in den letzten Tagen trudelten Strafen in Höhe von über 150.000 Euro ein.

Der DFB belegte die Sachsen zunächst "wegen zweier Fälle eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger" mit einer Geldstrafe von 119.100 Euro. Wobei man in Dresden sogar eine noch höhere Strafe erwartet hatte. Ein Drittel dieser Summe kann Dynamo für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden.

Laut DFB-Entscheidung hatten Dresdner Anhänger beim Pokalspiel gegen Zweitligist Darmstadt 98 am 30. Oktober vergangenen Jahres 40 Blinker und 220 Bengalische Feuer gezündet sowie aus zwei Feuerwerksbatterien zahlreiche pyrotechnische Gegenstände abgeschossen. Die Partie musste zweimal unterbrochen werden.

Und nun gab es erneut Post vom DFB. Diesmal mit der Ankündigung, für weitere Fanvergehen 33.850 Euro zu bezahlen. Hier geht es um Vorfälle rund um das Heimspiel gegen Hansa Rostock.

25.000 Euro Strafe gab es für das Abfeuern von fünf Feuerwerksbatterien. Ein kleinerer Betrag muss für die anschließende Choreo gezahlt werden. Ein Spruchband mit der Aufschrift "Die Jagdsaison ist eröffnet, Waidmannsheil" wurde ausgerollt. Dazu gab es eine Blockfahne, auf der ein Jäger mit Gewehr gezeigt wurde. Dort im Visier befand sich das Logo von Hansa Rostock.

Ein diesbezüglicher Protest der Dresdner wurde abgelehnt. Dresden musste im Rahmen der Rostock-Partie zudem für das Anzünden von gegnerischen Fanutensilien sowie das Zünden einer Bengalischen Fackel bezahlen.

Laut der Strafentabelle von liga3-online musste der Klub in der laufenden Saison bereits über 188.000 Euro an Strafen zahlen.

Bleibt abzuwarten, wie stark Rot-Weiss Essen an diese Summ herankommt, noch wartet RWE auf seine Strafen, die ebenfalls sehr hoch ausfallen dürften. Zur Erinnerung: In Saarbrücken schossen Essener Chaoten Raketen in die Zuschauerbereiche, zündeten zudem über fast das gesamte Spiel Pyrotechnik. In Osnabrück wurde ein Sicherheitstor geöffnet, RWE-Anhänger drangen in den Innenraum ein und sorgten hier für Entsetzen. In Aachen flog eine Sitzschale in Richtung Aachener Spieler.

All diese Vergehen werden mit Sicherheit auch über 100.000 Euro kosten.