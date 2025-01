Alemannia Aachen gegen Rot-Weiss Essen: Das Schlagerspiel in der 3. Liga (Sonntag, 16.30 Uhr) wird ausverkauft sein. Die Aachener geben den Fans nun einige Tipps mit auf dem Weg.

Am Sonntag, 19. Januar, empfängt Alemannia Aachen ab 16.30 Uhr Rot-Weiss Essen zum ersten Heimspiel der Rückrunde auf dem Tivoli.

Folgend gibt Alemannia Aachen organisatorische Hinweise zu diesem Drittliga-Kracher, der mit 31.500 verkauften Tickets ausverkauft sein wird

Tickets: Der Tivoli ist bereits ausverkauft, Karten für das Heimspiel sind nicht mehr verfügbar. Die Kassen werden als Clearing-Schalter für etwaige Fragen und Probleme (Dauerkarte verloren, Kinderkarte aufwerten usw.) geöffnet.

Schiedsrichterkarten gibt es am Spieltag an der Kasse Nordwest, auch wenn das Stadion für den regulären Ticketverkauf bereits ausverkauft ist.

Hinterlegte Tages- und Dauerkarten für die Heimbereiche können bis Freitag, 18 Uhr im Fanshop am Tivoli sowie am Spieltag von ca. 16:15 am Info-Point (Holzbude Nähe Eingang Südwest) abgeholt werden, ab Spielbeginn bis zur Halbzeitpause an der Spätkasse am Eingang Südost.

Verfügbare Blöcke: Geöffnet werden alle Blöcke sowie der Logen- und Businessbereich.

Um beim erwarteten Andrang den Einlass zu entzerren, wird neben den Eingängen Südwest und Südost auch der Eingang Nordost geöffnet. Innerhalb des Heimbereichs kann der Eingang frei gewählt werden; die Karten sind an den Drehkreuzen entsprechend freigeschaltet. Lediglich für die Blöcke W3 und W4 ist zwingend der Eingang Nordwest zu nutzen. Die Sektionaltore werden mit Anpfiff geschlossen, das Sektionaltor Südwest bleibt geöffnet.

In den Stehplatz-Blöcken muss dringend darauf geachtet werden, dass die Treppenaufgänge aus Sicherheitsgründen unbedingt freigehalten werden müssen!

Fans von Rot-Weiss Essen: Für Gästefans werden die Blöcke N1 und N2 geöffnet, die Blöcke sind bereits ausverkauft. Der Eingang befindet sich im Nordwesten des Stadions in Richtung Reitstadion. Die Gästekasse wird als Clearing-Schalter für Fragen und Probleme geöffnet sein. Das Tragen von Fankleidung des Gastvereins ist ausschließlich in den Gästeblöcken N1 und N2 gestattet.

Der Gästeparkplatz ist wie folgt zu erreichen: Ausfahrt Aachen-Zentrum – rechts auf die Krefelder Straße Richtung Zentrum – rechts in den Eulersweg – 2. links in den Soerser Weg – links Am Sportpark Soers.

Anreise / Parken:

An Heimspieltagen sind der Soerser Weg und die Parkflächen hinter dem Parkhaus ausschließlich den Gästefans vorbehalten. Diese Bereiche werden durch Sperrstellen und Sicherheitsdienst kontrolliert. Wir bitten dies bei der Anreiseplanung zu berücksichtigen, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln:

Ab 14 Uhr setzt die ASEAG ab Hauptbahnhof und Bushof (alle 3-5 Minuten), ab Würselen (alle 10 Minuten) und ab Baesweiler/Alsdorf (alle 15 Minuten) zusätzliche Busse ein. Auch für die Linien 1, 25 (beide ab Stolberg), 35 (ab Breinig), 52 (ab Eschweiler) und 54 (ab Merkstein) werden zusätzliche Busse eingesetzt. Genauere Informationen zu den Abfahrtzeiten und Haltestellen sind unter www.aseag.de/alemannia-aachen zu finden.

Tages- und Dauerkarten gelten innerhalb der Städteregion Aachen kostenlos als Fahrausweis mit Bus und Bahn für die An- und Abreise. Wir empfehlen, wenn möglich, eine Anreise mit dem ÖPNV.

Mit dem Auto:

Aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens rund um den Tivoli wird eine frühzeitige Anreise empfohlen. Informationen zu PKW-Parkplätzen finden Sie auf den Seiten der APAG: apag.de/de/event-parken/alemannia-heimspiele. Die Zufahrt zur Nordeinfahrt des Parkhauses erfolgt über die Albert-Servais-Allee vom 2. Kreisverkehr aus. Selbstverständlich ist das Parkhaus auch vom Süden aus zu erreichen. Zusätzlich steht der Parkplatz am Finanzamt (Zufahrt über Am Gut Wolf), der Kunstrasen-Platz (Zufahrt am Hit-Supermarkt entlang), Areal A (Zufahrt über Albert-Servais-Allee), an der Eissporthalle (Zufahrt über Hubert-Wienen-Straße) und Areal D (Gäste; Zufahrt über Soerser Weg) zur Verfügung. Wegen der erwarteten Besucherzahl gilt das Anwohnerschutzkonzept, d.h. insbesondere, dass einige Straßen in den umliegenden Wohngebieten nur für Anwohner befahrbar sein werden.

Bei der Abreise kann es aufgrund der Autobahnsperre der A544 zwischen Europaplatz und Würselen zu vermehrten Staus kommen.

Stadionöffnung: Das Stadion öffnet um 14:30 Uhr. Eine frühzeitige Anreise wird dringend empfohlen. Der Fanshop öffnet um 13 Uhr und ist ab Stadionöffnung nur von innen erreichbar.

Verpflegung: Für das leibliche Wohl sind im Umlauf alle Kioske sowie der Klömpchensklub geöffnet. Ab sofort gibt es am Kiosk O4 ausschließlich vegane und vegetarische Speisen. An den Kiosken S2 und S3 wird es eine Bier-Fastlane geben, an denen lediglich Bier und Wasser ausgeschenkt wird. Außerdem wird im Raum neben dem Fantreff unter der Werner-Fuchs-Tribüne ein weiterer Stand für den Getränkeverkauf geöffnet. Zusätzlich werden wieder Bier Runner eingesetzt, nun auch auf der Nordtribüne sowie im Gästebereich. Bis zur Stadionöffnung werden Kioske auf der Ostseite nach außen geöffnet. Am Kiosk S2 ist nur Kartenzahlung möglich! Wichtig: Weiterhin dürfen pro Bestellung nur noch sechs Getränke bestellt werden.