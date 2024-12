Am Samstag steht eine königsblaue Tradition an. Vor Weihnachten besuchen die Profis des FC Schalke 04 ihre Fanclubs.

Am Samstag ist es wieder so weit. Die Spielerempfänge des FC Schalke 04 stehen an. Die Profis der Königsblauen schwärmen einen Tag nach dem Auswärtsspiel beim SC Paderborn aus, um ihre Fans zu besuchen.

Hoffentlich reisen sie mit einem Sieg oder zumindest einem Punktgewinn beim Tabellenführer an, denn sonst könnte Schalke schon am Wochenende auf einen Abstiegsplatz in der 2. Liga zurückfallen. Und das würde die Stimmung bei den Spielerempfängen doch arg trüben.

Spielerempfänge haben auf Schalke eine lange Tradition. Einmal im Jahr sind die S04-Profis und der Stuff dann bundesweit unterwegs sein, um mit ihren Anhängern ins Gespräch zu kommen. Der Beginn der Veranstaltungen ist jeweils für 12.04 Uhr angesetzt.

Und dabei gibt es durchaus einige Strecken zurückzulegen. So wird Max Grüger von Gelsenkirchen zum S04-Fanclub Bickenrieder Schalke-Fans nach Thüringen fahren. Zumindest dürfte der 19-Jährige einen guten Fahrer haben. Denn auch Busfahrer Lars Laser wird sich mit dem Youngster auf den Weg nach Thüringen machen.

Andere dagegen haben fast ein Heimspiel. Trainer Kees van Wonderen zieht es zum Fanclub Holländische-Deutsche Freundschaft an die Landesgrenze zwischen den Niederlanden und Deutschland und Paul Seguin mit Youri Mulder zum in Niedersachsen beheimateten Fanclub Königsblaue Germanen Bredenborn.

Die Spieler werden zuvor vom Verein einzelnen Fanclubs zugeteilt, die die beliebten Veranstaltungen organisieren. Grundsätzlich stehen die Veranstaltungen allen Schalke-Fans offen. Wegen der begrenzten Platzkapazitäten bitten die Veranstalter aber in der Regel um eine vorherige Anmeldung. Allerdings ist es nicht mehr unbedingt so, dass alls Schalke-Spieler automatisch bundesweit neugierige Blicke der Fans auf sich ziehen. So sagte ein Fanclub aus Bayern die Veranstaltung sogar ab.

Von 2020 bis 2022 sind die Spielerempfänge, die ursprünglich einmal als Neujahrsempfänge zu Jahresbeginn stattgefunden haben, wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Im letzten Jahr fanden sie zum ersten Mal nach der Pandemie wieder statt.