Verstärkung für die S04-Fanbeutreuung. Für einen Abgang im Sommer haben die Königsblauen nun einen Nachfolger gefunden.

Auch wenn der FC Schalke 04 derzeit in den Niederungen der 2. Liga herumdümpelt kann er sich auf seine Fans immer verlassen. Weiterhin pilgern mehr als 60.000 Königsblaue zu den Heimspielen der Knappen. Das Stadion ist immer voll und die Mitgliederzahl ist auf mehr als 190.000 gestiegen.

Diese vielen Menschen wollen und sollen natürlich auch betreut werden. Dafür zuständig ist in Gelsenkirchen die Direktion Fankultur & Nachhaltigkeit. Dort sind auch die Fanbeauftragten des Vereins angedockt. Sie konnten nun einen neuen Mitarbeiter begrüßen.

Denn mit Daniel Fehrholz ist seit Anfang Dezember ein neuer Fanbeauftragter für den S04 tätig. Der 39-Jährige Fehrholz ist gelernter Zerspanungsmechaniker und war bislang noch nicht für Schalke tätig. Fehrling ist Nachfolger von Mitja Müller, der die Knappen Mitte des Jahres verlassen hatte und den Job zuvor jahrelang ausgeübt hatte.

Damit ist das vierköpfige Team der Schalker Fanbeauftragten wieder komplett. Denn trotz des neuerlichen Abstiegs in die 2. Liga vor einem Jahr und Sparmaßnahmen in fast allen anderen Bereichen hielten die Schalker an der Anzahl der beschäftigten Fanbeauftragten fest. Damit kommen die Schalker dem anhaltend hohen Faninteresse und dem hohen Stellenwert der Anhänger für den Klub nach.

Das Team der Fanbeauftragten auf Schalke wird von Fan-Urgestein Thomas Kirschner geleitet. Kirschner, in Fankreisen besser bekannt als "Kirsche", gehörte früher zu den Gründern der Ultras Gelsenkirchen und war lange ihr Vorsitzender. Dagegen ist Fehrholz eher ein unbeschriebenes Blatt.

De weiteren Fanbeauftragten beim S04 sind Sven Graner und Lisa Limberg. Sie gehören zur auch als „Team Fanbelange“ bekannten Abteilung Fankultur, in der darüber hinaus Klaus Horstmann, Jan Kramer, Jan Kükenshöner und Julian Rudnik tätig sind.