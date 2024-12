Weihnachts-Aktion: Günther Pohl versteigert Original-Trikots für die Aktion Lichtblicke

Er hat wieder gesammelt. VfL-Reporter Günther Pohl versteigert über 80 originale Trikots. Der Erlös geht an die Aktion Lichtblicke.

In den letzten Jahren hat VfL Bochum-Reporter Günther Pohl schon eine sechsstellige Summe für die Aktion Lichtblicke gesammelt. Mit Trikotaktionen, Galas oder Lesungen sammelte er Gelder ein, die dann einem guten Zweck zugeführt wurden.

Und auch in diesem Jahr ist er wieder aktiv und hat in seinem Fundus gekramt. Nach fast 35 Jahren, die er den VfL begleitet, kamen so einige Trikots zusammen. Über 80 originale, getragene und teilweise signierte Trikots wird Pohl nun beim "Lichtblicke On Tour"-Stop der Aktion Lichtblicke am 13. Dezember im Bermuda3eck versteigern.

An diesem 13. Dezember startet die Radio Bochum-Trikot-Auktion im Rahmen von Lichtblicke On Tour mitten im Bermuda3eck. Unter anderem mit Weihnachtssingen, Gospel, Iggi Kelly live auf der Bühne und der großen Trikot-Auktion im Three Sixty (gegen 20:30 Uhr).

Kein Wunder: Mehr als 30 unterschriebene Trikots sind vom VfL Bochum. Und das von VfL-Legenden wie Ralf "Katze" Zumdick, Frank "Funny" Heinemann, Anthony Losilla, Christian Gamboa oder Gerrit Holtmann.

Alle Einnahmen gehen an die Aktion Lichtblicke. Begleitet wird die Auktion von Anwalt und Notar Günter Bernhörster und Radio Bochum Morgenmacherin Kira Kosthorst führt durch den Abend.

Neben den VfL-Trikots gibt es noch 42 weitere Trikots. Diese werden via Online-Auktionen versteigert. Die Online-Auktion läuft auf lichtblicke.de bis zum 13.12.2024 um 15.15 Uhr.

Neben der Auktion bietet Radio Bochum auch eine Verlosung von zwei Trikots, hier kann man teilnehmen. Es werden die beiden Trikots von Leon Goretzka (FC Bayern München) und Christoph Kramer (Borussia Mönchengladbach) verlost. Um in den Lostopf zu kommen, müssen Teilnehmer mindestens 20 Euro mit dem Betreff "Lichtblicke Glücksverlosung" auf das Lichtblicke-Spendenkonto von Günther Pohl überweisen.