Rot-Weiss Essen: Fans sind enttäuscht - Verein verzichtet auf Tiermitgliedschaft, das ist der Grund

Die Fans von Rot-Weiss Essen sind positiv bekloppt. Und so hatte der Verein bis dato auch viele Anhänger, die ihre Tiere als Vereinsmitglieder registrieren ließen.

Seit fünf Jahren hat Rot-Weiss Essen die Möglichkeit einer Tiermitgliedschaft angeboten. Eine in Fußball-Deutschland einzigartige Aktion. Zum 31. Dezember 2024 endet dieses Angebot aber und davon sind - laut der RWE-Homepage über 50 rot-weisse Vierbeiner betroffen.

Unsere Redaktion erreichte ein Brief eines Fans, dessen Hund das Ende der tierischen RWE-Mitgliedschaft auch betrifft. Dieser RWE-Fan fügte uns auch ein Schreiben, das mittlerweile in den Sozialen Medien die Runde macht, von Alexander Rang an.

Der RWE-Vorstand erklärt in diesem, warum Rot-Weiss Essen ab dem neuen Jahr 2025 auf die Tier-Mitgliedschaft, die jährlich 30 Euro kostete, verzichtet.

"Sie haben bei Rot-Weiss Essen eine Mitgliedschaft für ihr Tier abgeschlossen. Darüber haben wir uns sehr gefreut. Hiermit möchten wir uns noch einmal bei ihnen für diesen ungewöhnlichen Schritt und die besondere Art, ihre große Treue zu RWE zu zeigen, sehr herzlich bedanken. Seit fünf Jahren bieten wir diese Möglichkeit an eine tierische Mitgliedschaft abzuschließen - eine Aktion, die in Fußball-Deutschland einzigartig ist. Nun aber haben wir schweren Herzens entschieden, das Angebot der RWE-Tiermitgliedschaft zum Ende des Jahres auslaufen zu lassen und somit einzustellen", heißt es in dem Schreiben von RWE-Vorstandsmitglied Alexander Rang.

Warum RWE dieses Angebot nicht mehr an seine tierischen Mitglieder offeriert, erklärte Rang ebenfalls: "Wir möchten und wir müssen uns auf unsere menschlichen Mitglieder fokussieren. Da wir zuletzt einen enormen Anstieg der Mitgliederzahlen (Stand: Dienstag, 3. Dezember 2024, 22 Uhr: 12.870, Anm. d. Red.) verzeichnen konnten, besonders seit dem Aufstieg in die 3. Liga im Sommer 2022, haben wir hier einen erheblichen größeren Aufwand in der Administration zu leisten. Dieser erfreulichen Entwicklung möchten wir auf der Geschäftsstelle von Rot-Weiss Essen voll gerecht werden."

Einen Großteil der RWE-Fans mit ihrem tierischen Anhang stellt diese Erklärung nicht zufrieden. Zumindest nicht, wenn man einen Blick in die Sozialen Medien wirft, wie Facebook, wo das Schreiben von Vorstand Rang an den enttäuschten RWE-Fan mit seinem tierischen Anhang gerichtet ist.