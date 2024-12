Nach drei Jahren überträgt Sport1 nicht mehr das Zweitliga-Topspiel am Samstagabend im Free-TV - sondern RTL. Das betrifft auch Schalke-Fans.

Es ist einer der wenigen positiven Aspekte für Fans des FC Schalke 04 in der 2. Fußball-Bundesliga: Ab und an können sie die Auftritte ihres Herzensklubs im Free-TV verfolgen. Sport1 zeigt seit 2021 das Topspiel am Samstagabend.

Auch in der kommenden Saison wird die Partie zum 20.30-Uhr-Termin frei übertragen werden. Dann aber nicht mehr bei Sport1, sondern bei RTL. Am Sonntagmorgen berichtete die Deutsche Presse-Agentur (dpa), dass sich der Sender die Rechte für das Samstagabendspiel ab der Saison 2025/26 gesichert hat.

Eine offizielle Bestätigung steht noch aus. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) und RTL wollten sich auf dpa-Nachfrage nicht zu dem Thema äußern. Offen bleibt daher, wie genau RTL die Übertragungen plant: ob sie im Hauptprogramm oder zum Beispiel auf dem RTL-Sender "Nitro" zu sehen sein werden.

Derzeit läuft die Rechtevergabe für die Fußball-Bundesliga. Auch im Oberhaus müssen sich Fans umgewöhnen: Am Samstag wurde bekannt, dass die Konferenz am Samstagnachmittag mit Beginn der neuen Spielzeit nicht mehr bei Sky, sondern bei DAZN gezeigt wird - damit endet eine Ära. Sky sicherte sich derweil die Rechte am Freitagsspiel. Das Topspiel am Samstag bleibt beim Pay-TV-Sender.

Anhänger von Schalke und den weiteren Zweitligisten müssen sich abgesehen vom Wechsel zu RTL am Samstagabend nicht groß umgewöhnen. Wie Medien übereinstimmend berichten, laufen alle zweiteren Zweitliga-Spiel am Freitag (18.30 Uhr), Samstag (13 Uhr) und Sonntag (13.30 Uhr) weiterhin bei Sky im Bezahlfernsehen.

RTL und Sport1 haben weitere Möglichkeiten, Rechte zu erwerben. In der zweiten Woche der Auktion werden von Montag an innerhalb von drei Tagen die Pakete für das Free-TV vergeben. Dazu gehört auch das Paket I mit den Zusammenfassungen der 1. Liga am Samstagnachmittag, die seit vielen Jahren in der Sportschau der ARD laufen.

In der 2. Bundesliga bleiben Sport1 bis zum Saisonende noch 19 Übertragungen am Samstagabend. Schalke 04 war zu diesem Termin bisher viermal im Einsatz. Bisher sind die Spieltage bis Ende Januar terminiert. In diesem Zeitraum steht kein weiteres Topspiel für die Königsblauen an.