Nur zwei Vereine in Deutschland hatten am Wochenende mehr Auswärtsfans dabei als der MSV Duisburg. Am Wochenende könnte es eine neue Heim-Bestmarke geben.

Beim 2:1-Derbysieg beim KFC Uerdingen durfte sich der MSV Duisburg nicht zum ersten Mal in dieser Saison über eine beachtliche Anzahl an mitreisenden Fans freuen. 5500 Anhänger unterstützten die Mannschaft in der Grotenburg. Das ist für Regionalliga-Verhältnisse außergewöhnlich. Die Zebras schrammten sogar nur knapp am ersten Platz im ligaübergreifenden Auswärtsfahrer-Ranking des vergangenen Spieltags vorbei.

Nur die Anhängerschaften von Werder Bremen und Schalke 04 können diese Zahl toppen. Bremen war mit 6000 Fans bei Eintracht Frankfurt, genauso viele Schalker wurden beim Zweitliga-Topspiel beim Hamburger SV gezählt.

"Es war wieder brutal, einfach überragend und unglaublich, was die Fans hier wieder abgerissen haben", schwärmte Kapitän Alexander Hahn nach dem Sieg in Uerdingen (hier lesen). "Sie supporten ununterbrochen. Das macht uns glücklich. Dafür sind wir sehr dankbar. Wir werden alles für den Verein geben. Da können sich die Fans sicher sein."

Und er sagte: "Ich bin jetzt schon gespannt, was uns im nächsten Heimspiel gegen Lotte erwartet."

Auf eine große Kulisse können sich die Duisburger Profis in jedem Fall einstellen - womöglich auf die bisher größte in dieser Spielzeit. Am Montagnachmittag waren bereits 11.500 Tickets verkauft. Nicht auszuschließen, dass der Höchstwert vom Heim-Auftakt gegen Türkspor Dortmund (18.085) am Samstag gegen die Sportfreunde fällt. Einige Fans träumen hoffen sogar, dass die 20.000er-Marke geknackt wird.

Eine größere Zuschauerzahl gab es nur bei den Drittliga-Derbys gegen Rot-Weiss Essen in den vergangenen beiden Jahren. Nimmt man die Spiele gegen RWE aus der Rechnung, muss man bis ins Jahr 2019 zurückgehen. Damals kamen 25.675 Fans zum Zweitliga-Duell mit dem 1. FC Köln.

Das Spiel gegen Lotte zum Hinrundenabschluss ist für den MSV das vorletzte Heimspiel des Jahres. Eine Woche darauf gastiert der FC Gütersloh im Ruhrgebiet.