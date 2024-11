Rot-Weiß Oberhausen bietet seinen Anhängern auch in diesem Jahr ein Weihnachtssingen an. Das ist stark nachgefragt.

Weihnachtssingen mit und für Fans sind für viele Vereine in Mode gekommen und gehören für viele Klubs vor dem Fest inzwischen zum Kalender, wie eine Saisoneröffnung. Auch Rot-Weiß Oberhausen ist auf diesen Zug aufgesprungen und bietet seinen Anhängern in diesem Jahr im Stadion Niederrhein bereits zum vierten Mal ein Weihnachtssingen an.

Und das findet bei den RWO-Anhängern großen Zuspruch. Nun hat der Verein bekanntgegeben, dass für dieses Event am 7.12.24 bereits 1.500 Tickets verkauft wurden. Damit stehen nur noch 500 Restkarten zur Verfügung. Dabei wurde die Kapazität wegen der großen Nachfrage im letzten Jahr bereits aufgestockt.

Denn in diesem Jahr bietet das Weihnachtssingen Platz für 2.000 Gäste. "Nach drei Wochen wurden bereits über 1500 Tickets verkauft, was die große Vorfreude und das Interesse an diesem besonderen Event unterstreicht", schreibt der Verein nun auf seiner Homepage. "Das Weihnachtssingen im Stadion, welches die evo und RWO gemeinsam organisieren, hat sich in den vergangenen Jahren zu einer liebgewonnenenTradition entwickelt, die Menschen aus der ganzen Region zusammenbringt, um gemeinsam die schönsten Weihnachtslieder zu singen und sich auf die besinnliche Zeit einzustimmen."

Auch die Bühne und der Weihnachtsmarkt vor der RevierKraft-Tribüne soll größer weden. Ab 15.00 Uhr geht es auf dem festlich geschmückten Vorplatz los. Das Singen selbst beginnt um 18.00 Uhr. Gegen 20.30 Uhr ist Veranstaltungsende. Der Eintritt kostet 8 Euro pro Person (Kinder 5 bis 14 Jahre: 4 Euro). Zudem gibt es zum ersten Mal die Möglichkeit VIP-Tickets für 90 Euro zu kaufen, die auch ein Buffett und Getränke beinhalten.

Gesungen werden Weihnachtsklassiker, Christmas-Pop-Songs und stimmungsvolle bis lustige Stücke für die Adventszeit gemeinsam mit dem Sänger Nito Torres.

Begonnen hatte alles 2003 bei Union Berlin, als sich erstmals einige Fußballanhänger von "Eisern Union" heimlich im Stadion trafen, um Weihnachtslieder zu singen.