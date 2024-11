Alemannia Aachen: Nach zehn Jahren - Ultra-Gruppierung "Yellow Connection" gibt Aus bekannt

Alemannia Aachen verliert eine ihrer bekanntesten Ultra-Gruppierungen. Die "Yellow Connection" gab am 31. Oktober 2024 das Aus bekannt.

In der jüngeren Vergangenheit gab es Ärger zwischen der Vereinsführung von Alemannia Aachen und der Ultra-Gruppierung "Yellow Connection", die es seit 2014 gibt.

Zuletzt wurden den Ultras der Zugang zum Tivoli verwehrt und die Dauerkarten der Yellow-Connection-Mitglieder gesperrt.

Die Fan-Gruppe schrieb am 24. Oktober 2024 auf ihrer Homepage: "Unsere angekündigte Rückkehr wurde uns seitens des Vereins via Mail vier Stunden vor Anpfiff verboten. Uns wurde der Zutritt zum Stadion und insbesondere zur Werner-Fuchs-Tribüne, sowohl als Gruppe, als auch als Einzelpersonen, „bis auf Weiteres“ untersagt. Unsere Dauerkarten wurden gesperrt. Aus vereinsinternen Kreisen wissen wir, dass dem Verein angekündigt wurde, unsere Zaunfahnenplätze einzunehmen und diese wurden mit Stadionöffnung überhangen. Zudem werden kritische Kommentare gegenüber der Vereinsentscheidung (sowie positive zu uns) auf den sozialen Kanälen der Alemannia entfernt."

Nun entschied sich die Gruppierung zu einem rigorosen Schritt: dem Ende der "Yellow Connection".

In einem Statement vom 31. Oktober 2024 heißt es im Wortlaut:

"Hallo Alemannen,

seit mehr als zehn Jahren prägt uns die Liebe zur Alemannia, die Verbundenheit zur Kaiserstadt und der ein oder andere Größenwahn. Für unsere Gruppe war die eigene Haltung, gepaart mit der hierzu notwendigen Leistung, über alle Jahre hinweg der ausschlaggebende Punkt für unseren Antrieb.

Gewiss haben wir in all den Jahren nicht immer alles richtig gemacht. Dennoch sind wir uns immer treu geblieben, haben sämtlichen Widrigkeiten getrotzt und an Stellen weiter gekämpft, wo andere längst aufgegeben hätten.

Wir haben viel erreicht und hätten noch viel erreichen können, jedoch lassen die aktuellen Umstände ein zielführendes Handeln nicht weiter zu. Unter diesen Bedingungen ist ein Fortbestehen unserer Gruppe nicht weiter möglich. Die Ära der Yellow Connection endet mit diesem Tag!

Die Erinnerungen, die wir tief im Herzen tragen, kann uns niemand mehr nehmen.

Wir danken allen Freunden, Weggefährten und Unterstützern der letzten Jahre!"