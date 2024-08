Ende September gastiert der MSV Duisburg bei der U23 des FC Schalke 04. Viele MSV-Fans haben auf ein Spiel in der Schalker Arena gehofft.

Schlechte Nachrichten für die Fans des MSV Duisburg. Denn einige Wochen durften die in dieser Saison nach dem bitteren Abstieg des MSV in die Regionalliga sehr reisefreudigen Anhänger auf ein Auswärtsspiel in der großen Schalke-Arena hoffen. Doch das ist nun vom Tisch.

"Es gibt Überlegungen, aber es ist noch nichts entschieden", teilte eine Klubsprecherin Anfang August auf RS-Anfrage mit. Hintergrund: In den ersten Auswärtsspielen machten die Fans der Zebras den Gegnern die Stadien voll. 6.000 waren in Gütersloh, mehr als 7.000 beim Gastspiel bei Rot-Weiß Oberhausen. Und mit jedem Sieg wächst die Euphorie an der Wedau. Dass in der jetzigen Situation bis zu 10.000 Zebra-Anhänger ihren Verein zum Auswärtsspiel bei der U23 des FC Schalke 04 begleiten würden, ist daher sicher keine allzu gewagte Prognose. Das Problem: Das Parkstadion, in dem die Mannschaft von Trainer Jakob Fimpel ihre Heimspiele austrägt, fasst nur 3.149 Zuschauer. 2.999 Fans passen auf die Gegengerade und 150 können auf den überdachten Sitzplätzen in den neu aufgestellten Tribünen-Containern Platz nehmen. Der Gästebereich bietet dabei gerade einmal Platz für gut 800 Fans.

Von der Kapazität und den Sicherheitsbedingungen hätte sich daher ein Umzug in die Schalker Arena bezahlt gemacht. Deshalb wurde eine Verlegung des Spiels in das 62.241 Zuschauer fassende Stadion erwogen. Doch dazu wird es nicht kommen.

Jetzt steht fest: Das Spiel wird am 28.09.24 im Parkstadion stattfinden. So wird es auch bereits auf der Homepage des S04 ausgewiesen. Hintergrund: Schalke hatte natürlich das Parkstadion vor der Saison als Spielstätte benannt. Ein Wechsel ohne triftigen Grund ist laut den Statuten des Verbandes nicht vorgesehen. Eine Ausnahme gab es offenbar nicht. Aus der Traum also für den MSV mit einer viel größeren Unterstützung in Gelsenkirchen rechnen zu können. Die Anstoßzeit bleibt dagegen wie ursprünglich vorgesehen bei 19.30 Uhr.

Eine Stunde später treten die Profis der Königsblauen in der 2. Liga bei Preußen Münster an. Das Topspiel wird auch live im Free-TV bei SPORT1 gezeigt. Somit dürfte sich das Interesse der Schalke-Fans an der Partie gegen Duisburg arg in Grenzen halten. Ob es deshalb einen Blocktausch geben wird und die Duisburger wenigstens den Heimbereich im Parkstadion mit gut 2.000 Plätzen bekommen, ist noch nicht bekannt.