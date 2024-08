Schalkes Fanmarsch vor dem 5:1 gegen Eintracht Braunschweig hat alle Rekorde gebrochen. Jetzt ist die Teilnehmerzahl bekanntgegeben worden.

Der FC Schalke 04 ist erfolgreich in die neue Saison gestartet. Vor dem 5:1 gegen Eintracht Braunschweig sorgten die Ultras Gelsenkirchen mit einem Fanmarsch für Aufsehen. Unter dem Motto "Auf geht's in die neue Saison" hatten die Ultras Gelsenkirchen zum gemeinsamen Fanmarsch aufgerufen.

Bereits um 17.30 Uhr war der Platz vor der Kirche so voll, dass viele Anhänger in den umliegenden Straßen gewartet haben, um sich dem Umzug anzuschließen. Während des Umzugs zur Arena kamen immer mehr Anhänger dazu und bildeten einen nicht enden wollenden königsblauen Lindwurm.

Es war beeindruckend. Fast alle Anhänger waren in Trikots und T-Shirts in den Vereinsfarben Blau und Weiß erschienen. Sie marschierten friedlich in Richtung Stadion und zeigten, welche Kraft von dieser Fangemeinde ausgehen kann. Jetzt ist die offizielle Einschätzung der Polizei zur Teilnehmerzahl da.

Und diese Zahl ist echt irre. 10.000 Schalke-Fans haben an dem Marsch von der Domplatte zur Arena teilgenommen, teilte die Polizei Gelsenkirchen mit. "Zum Saisonauftakt trafen sich mehrere Tausend Fans des FC Schalke 04 am St. Urbanus Kirchplatz in Buer und liefen gemeinsam zur Arena auf Schalke. Die Polizei begleitete diesen "Fanmarsch", an dem sich in der Spitze etwa 10.000 Fans beteiligten, und sperrte zeitweise die De-La-Chevallerie-Straße, die Cranger Straße sowie die Adenauerallee und Zuwege zu diesen Straßen", schrieb die Polizei in einer Mitteilung. Dabei seien die S04-Anhänger überwiegend friedlich geblieben. Auch die Verkehrsleitungen und Anweisungen der Polizei seien beachtet worden.





Bis auf einzelne Streitigkeiten sei es auch während des Spiels weitestgehend friedlich geblieben. Allerdings leitete die Polizei Strafverfahren ein, als die Anhänger von Eintracht Braunschweig zu Beginn der zweiten Halbzeit massiv Pyrotechnik im Gästefanblock gezündet haben.