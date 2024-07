Fortuna Düsseldorf hat für die Saison 2024/25 insgesamt über 20.000 Dauerkarten verkauft. Eine tolle Nachricht für die Landeshauptstadt nach dem Relegations-Drama.

Bis zum vergangenen Freitag (5. Juli) konnten sich die Fans des Zweitligisten Fortuna Düsseldorf Dauerkarten ergattern. Das Ergebnis ist mehr als beachtlich: Über 20.000 Saisontickets hat Düsseldorf für die neue Saison verkauft. Zum Vergleich: In der letzten Spielzeit hatten "nur" 17.000 Personen ein Saisonabo.

Der Verein gab bekannt, dass nach Abschluss der vier Verkaufsphasen 18.800 Dauerkarten in den sogenannten Public-Bereichen, also den "normalen" Zuschauerplätzen der Arena, abgesetzt wurden. Dazu kommen die VIP-Tickets, also sind insgesamt mehr als 20.000 Saisontickets verkauft worden. "Die Fortuna bedankt sich an dieser Stelle für die großartige Unterstützung ihrer Fans!", verkündete der Klub auf seiner Homepage.

Nach dem auf dramatische Weise verpassten Bundesliga-Aufstieg in der Relegation gegen den VfL Bochum ist die Freude auf die neue Saison bei den Fortuna-Fans offenbar riesig. Denn zu erwarten war es nicht unbedingt, dass eine solche Zahl bei den Dauerkarten-Verkäufen zustande kommt und die Kasse der Düsseldorfer derart klingeln lässt.

Die Aktion "Fortuna für alle" wird dabei sicherlich eine Rolle gespielt haben. Der Klub möchte nämlich immer mehr Liga-Heimspiele kostenlos anbieten. Nachdem die Düsseldorfer dies in der vergangenen Saison bei den drei Partien gegen Kaiserslautern, St. Pauli und Braunschweig ermöglicht hatten, sollen es in der neuen Spielzeit mindestens vier Begegnungen werden. Mit dem Besitz einer Dauerkarte umgehen die Fans den Bewerbungsprozess, sie haben ihren Platz also sicher.

Sicherlich ein Argument für den Erwerb eines Saisontickets bei einigen der 3000 Neukäufer. Es gab schließlich etliche Interessenten, die bei allen drei Verlosungen in der letzten Saison leer ausgingen.