Auch Verliebte können am kommenden Schalke-Tag auf ihre Kosten kommen.

Am 21. Juli steigt der Schalke-Tag. Der nicht ganz so heimliche Höhepunkt für viele S04-Fans lockt Jahr für Jahr zwischen 80.000 und 100.000 Anhänger der Königsblauen auf das Vereinsgelände.

Eine Ausnahme stellte die vergangene Saison dar. Nach dem erneuten Abstieg aus der Bundesliga verhinderte heftigster Dauerregen einen besseren Besuch der komplett im Freien auf dem Arenagelände stattfindenden Veranstaltung. Dennoch kamen auch im letzten Jahr über den Tag verteilt 50.000 Schalker zur offiziellen Saisoneröffnung der Königsblauen.

In diesem Jahr greifen die Knappen aber wieder die 100.000-Marke an. Dabei hoffen sie nicht nur auf den Wettergott, der in diesem Jahr bitte mitspielen soll. Sondern es gibt auch zwei neue Highlights im Terminplan zwischen Talkrunden mit den Spielern, Autogrammständen, Mitmach-Modulen und diversen Präsentationen von Fanverbänden und Sponsoren.

Denn erstmals kann während des Schalke-Tages auch geheiratet werden. Und zwar nicht in der kleinen Arena-Kapelle, in der sich regelmäßig Anhänger des Kultklubs das Ja-Wort geben können. Sondern vor sicher einigen tausend Fans auf der großen Bühne an der Tausend-Freunde-Mauer. "Eure Liebe ist so groß wie Eure königsblaue Leidenschaft? Dann seid Ihr bei uns genau richtig: Wir suchen echte Ja-Sager – heiratet die Liebe Eures Lebens beim Verein Eures Herzens am Schalke-Tach!", forderte der Verein nun seine Anhänger über die Vereinskanäle auf. "Wir arrangieren eine freie Trauung mit vielen Highlights und Überraschungen – Ihr müsst nur „Ja“ sagen", schreibt der Verein.

Viel Zeit zum Nachdenken bleibt heiratswütigen Schalke-Fans allerdings nicht. Bis zum Dienstag (25. Juni) müssen sich die künftigen Eheleute bewerben und vier Fragen beantworten: Dabei geht es darum, wie lange man bereits zusammen sei, was sie mit Schalke verbindet, welche Wünsche sie an die blau-weisse Hochzeit stellen und warum der Verein gerade sie aussuchen soll. Zudem soll ein gemeinsames Foto hochgeladen werden.

Zudem wartet ein weiterer Höhepunkt: Zwischen 12 Uhr und 13 Uhr wird S04-Fan Andre Tegeler, besser bekannt als Moguai, auf der Tausend-Freunde-Bühne auflegen. Moguai war auch bereits zur "120-Jahr-Feier" des Vereins gekommen und trägt die Königsblauen seit seiner Kindheit in Recklinghausen im Herzen. Bei den ganz großen Gigs legt er auch schon mal gerne im S04-Trikot auf.

Im absoluten Mittelpunkt stehen aber wie immer die Spieler des Vereins. Vor allem von den Neuzugängen können sich die Fans ein erstes Bild machen. Und davon gibt es ja wieder einige.