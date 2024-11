Weisse noch?: Westfalia Herne besiegt Arminia Bielefeld in der 2. Bundesliga

Westfalia Herne und Arminia Bielefeld treffen im Westfalenpokal aufeinander. An die Spiele in der 2. Bundesliga hat Bielefeld keine guten Erinnerungen. Weisse noch?

Westfalia Herne trifft am Samstag (16. November) im Westfalenpokal auf Arminia Bielefeld. Die Rollen scheinen klar verteilt, denn Westfalenliga trifft auf 3. Liga – Amateure gegen Profis. Beim letzten Aufeinandertreffen der beiden in Herne sah das noch ganz anders aus. Damals handelte es sich um ein Spiel im Ligabetrieb – der 2. Bundesliga Nord. Weisse noch?

Ja, es waren andere Zeiten, als diese beiden Mannschaften das letzte Mal in einem Pflichtspiel aufeinandertrafen. Wir schrieben die Saison 1977/78, und beide Mannschaften tummelten sich im Unterhaus des deutschen Fußballs. Während Bielefeld nach 14 Spieltagen von Tabellenplatz drei grüßte, waren die Herner durch eine 1:2-Niederlage gegen den SC Herford gerade auf den ersten Abstiegsplatz gerutscht.

Ein Spiel von immenser Bedeutung also, als Herne – in einem weiteren Heimspiel – Bielefeld zum 15. Spieltag der damaligen 2. Bundesliga empfing. Und die Zuschauer unter den 1.500 Anwesenden, die es mit den Gastgebern hielten, sollten ihr Kommen nicht bereuen!

Die Mannschaft von Ivica Horvat nämlich konnte alle drei Punkte im Stadion am Schloss Strünkede halten. Bernhard Ochmann und Hartmut Sinnigen konnten Torhüter-Legende Ulrich Stein zweimal überwinden, während sein Kollege im anderen Gehäuse, Jürgen Bradler, seinen Kasten sauber hielt. Die Westfalia gewann mit 2:0!

Gesamtbilanz spricht für Herne – gutes Omen?

Am Ende sollte es für die Arminia keine schwereren Konsequenzen haben, die Mannschaft von Trainer Karl-Heinz Feldkamp stieg am Ende mit 51:25 Punkten (damals galt noch die Zwei-Punkte-Regelung) in die 1. Bundesliga auf.

Denkbar knapp war es an der Tabellenspitze, einen Punkt hinter Bielefeld lief Rot-Weiss Essen ein, die in die Relegationsspiele gegen den Tabellenzweiten der Süd-Liga mussten – und insgesamt mit 2:3 verloren. Auch Preußen Münster (49:27 Punkte) und Fortuna Köln (48:28 Punkte) waren in Schlagdistanz.

Die Herner hingegen liefen im gesicherten Mittelfeld ein, auch wenn der Abstand zu den Abstiegsrängen nur zwei Zähler betrug, wurde man am Ende 12. Absteigen mussten der SC Herford, der 1. FC Bocholt, der OSC Bremerhaven und Schwarz-Weiß Essen.

All das ist lange her und spielt für den Westfalenpokal eine höchstens untergeordnete Rolle. Doch auch die Gesamtbilanz spricht für die Westfalia. Ein gutes Omen? Von sechs Aufeinandertreffen konnte Herne drei gewinnen, spielte zusätzlich einmal unentschieden. Der letzte Sieg über Bielefeld? Das Heimspiel in der Saison 1977/78. Weisse noch?