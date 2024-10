Rot-Weiss Essen ist am Samstag (26. Oktober) in der 3. Liga bei Hansa Rostock zu Gast. An ein Auswärtsspiel aus der Vergangenheit haben RWE-Fans noch gute Erinnerungen. Weisse noch?

Rot-Weiss Essen trifft am Samstag (26. Oktober) in der 3. Liga auf Hansa Rostock. Es ist das erste Mal seit 2007, dass beide Mannschaften in einem Pflichtspiel aufeinandertreffen. 1993/94 (eine Saison, an die Essen-Fans nicht gern zurückdenken) gab es für RWE sogar schon einen Auswärtssieg in Rostock.

2. Bundesliga 1993/94, 14. Spieltag: Rot-Weiss Essen – mit einem Spiel in der Hinterhand – holte aus zwölf Spielen 12:12 Punkte (damals galt noch nicht die Drei-Punkte-Regelung) und fuhr als Tabellen-Elfter zu Hansa Rostock, die mit 16:10 Punkten auf Platz drei standen.

Die Elf von Trainer Jürgen Röber sollte das Spiel in Rostock durch Tore von Jörg Lipinski (31.) und Daouda Bangouara (72.) mit 2:0 gewinnen. Angeführt von Oliver Grein, Adrian Spyrka und Torhüter Frank Kurth hielt RWE die Hansa-Kogge vom eigenen Tor fern und blieb vor 4.400 Zuschauern im Ostseestadion ohne Gegentor.

Zur Winterpause stand Essen mit 19:19 Punkten auf dem elften Tabellenrang und damit im gesicherten Mittelfeld, nur einen Punkt hinter Hansa Rostock. Doch, wie viele RWE-Fans wissen, dabei sollte es nicht bleiben.

Zwei Siege gegen Rostock, aber Lizenzentzug – Abstieg in die Regionalliga

Durch manipulierte Unterlagen im Lizenzierungsverfahren vor der Saison wurde RWE noch während der Saison die Lizenz entzogen, wodurch Rot-Weiss Essen auf den letzten Platz gesetzt wurde. Doch auch ohne die Versetzung wäre RWE wohl abgestiegen, zumindest brachen die Ergebnisse Essens in der Rückrunde ein.

Wären die Essener Resultate gewertet worden, hätte die Mannschaft am Ende der Saison 29:47 Punkte gehabt – und wäre damit Vorletzter vor Tennis Borussia Berlin gewesen. Mit RWE und Berlin stiegen damals die Stuttgarter Kickers, Carl Zeiss Jena und der Wuppertaler SV in die jeweiligen Regionalligen ab.

Hätte, wenn und aber – all das weiß man nicht. Was man hingegen weiß, ist, dass RWE in der Saison beide Spiele gegen Hansa Rostock gewinnen konnte. Ein gutes Omen für Samstag? Das bleibt abzuwarten. Zumindest aber wissen die Älteren unter den RWE-Fans, wie sich ein Auswärtssieg in Rostock anfühlt. Weisse noch?