Bereits 1938 trafen Borussia Dortmund und Phönix Lübeck im Vorgänger des DFB-Pokals aufeinander. Damals allerdings hieß der Pokal noch Tschammer-Pokal. Weisse noch?

In der 1. Runde des DFB-Pokals trifft Borussia Dortmund auf den 1. FC Phönix Lübeck, es ist das erste Aufeinandertreffen beider Vereine seit 86 Jahren. Wahrscheinlich werden diese Frage nicht viele Leser mit „ja“ beantworten können, aber – weisse noch?

Es waren andere Zeiten als heute, der DFB-Pokal hieß bisher nicht DFB-Pokal – sondern Tschammer-Pokal, benannt nach dem damaligen Reichssportführer und Initiator des Wettbewerbs, Hans von Tschammer und Osten. Der Begriff lässt es schon erahnen, der Pokal wurde in Nazi-Deutschland eingeführt.

Der Pokal wurde erstmals im Jahre 1935 ausgetragen, gerade der FC Schalke 04 sollte in den ersten Jahren mit drei Finalteilnahmen und einem Sieg (allerdings erst bei der dritten Final-Teilnahme) eine tragende Rolle spielen. In den neun Jahren der Austragung gab es derweil nur zwei Mannschaften, die zweimal gewinnen konnten: den 1. FC Nürnberg und den Dresdner SC.

Die Besonderheit 1938 war, dass nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich erstmals auch die österreichischen Mannschaften am Pokal teilnahmen. Prompt wurde auch eine Mannschaft aus Österreich Pokalsieger, Rapid Wien gewann das Finale im Berliner Olympiastadion gegen den FSV Frankfurt mit 3:1.

Österreicher feiern Erfolge im Tschammer-Pokal – der BVB eher nicht

Trotz eines 0:1-Rückstands durch Franz Dosedzal drehten die Wiener das Spiel in den letzten zehn Minuten. Georg Schors (80.), Johann Hofstätter (85.) und Franz Binder (90.) schossen den 3:1-Sieg letztlich heraus.

Diese Runden erlebte Borussia Dortmund nicht, denn bereits in der ersten Runde war Schluss. Im Heimspiel gegen Phönix Lübeck gab es eine 1:2-Niederlage, die das frühe Aus der Dortmunder besiegeln sollte. Für Lübeck ging die Reise derweil bis ins Achtelfinale. Nachdem man in der zweiten Runde Arminia Bielefeld mit 3:2 aus dem Pokal werfen konnte, schied man nach einer 0:1-Pleite gegen Blau-Weiß 90 Berlin aus.

Das letzte Spiel des Tschammerpokals wurde 1943 ausgetragen, der Titel ging an den First Vienna FC (heute 2. Liga Österreichs). Gute Erfahrungen hat der BVB in diesem Pokal nicht gesammelt. Er wird hoffen, das erste Aufeinandertreffen mit Phönix Lübeck im DFB-Pokal positiver zu gestalten, denn damals gab es ein Erstrunden-Aus. Weisse noch?