1973 gab es das Derby RWO - MSV das letzte Mal in der Bundesliga.

Am Samstag (14 Uhr) treffen Rot-Weiß Oberhausen und der MSV Duisburg in der Regionalliga aufeinander. Beim letzten Duell in der Bundesliga gab es ein RWO-Schützenfest. Weisse noch?

Am 3. Spieltag der Regionalliga West kommt es zu einem Derby – Rot-Weiß Oberhausen gegen den MSV Duisburg. Beide Mannschaften konnten ihr vorheriges Spiel jeweils mit 5:0 gewinnen. Der MSV gegen Türkspor Dortmund, RWO beim Wuppertaler SV. Doch die Vereine trafen auch schon mehrfach in der Bundesliga aufeinander – weisse noch? Am 7. April 1973 trafen Rot-Weiß Oberhausen und der MSV Duisburg letztmals in der Bundesliga aufeinander, Schauplatz damals – wie auch in der Gegenwart – das Stadion Niederrhein. 4.000 Zuschauer waren zugegen, und wer es mit den Gastgebern hielt, sollte sein Kommen nicht bereuen. Mit 15:39 Punkten (damals galt noch die Zwei-Punkte-Regelung) stand Rot-Weiß Oberhausen nach 27 Spieltagen vier Punkte hinter einem Nichtabstiegs- und auf dem letzten Platz. Der MSV grüßte von Tabellenplatz sieben. Dass Tabellenpositionen in Derbys aber wenig zählen, bewies der 28. Spieltag. In der Oberhausener Aufstellung fanden sich Größen wie Franz-Josef „Jupp“ Tenhagen oder Ditmar Jakobs wieder, auch beim MSV gab es einige bekannte Namen. MSV-Legende Bernard Dietz, Michael Bella, Rudolf Seliger, Klaus Wunder oder Ronald Worm – die Startaufstellungen hatte einiges zu bieten. MSV ist Favorit, wird aber demontiert Doch der MSV sollte an diesem 7. April kein Bein auf die Erde bekommen. Eben jener Ditmar Jakobs stellt mit jeweils einem Treffer in der ersten (20.) und zweiten Halbzeit (56.) auf 2:0 und damit die Weichen auf einen Heimsieg. Reiner Hollmann (79.) und Hans Schumacher (83.) schraubten das Ergebnis zu einem sensationellen 4:0 in die Höhe. Jakobs sollte zur Saison 1977/78 dann zum MSV wechseln, wo er zwei Jahre verbrachte, bevor er zum Hamburger SV weiterzog, wo er elf Jahre verbrachte, zweimal Meister und je einmal DFB-Pokalsieger und Sieger des Europapokals der Landesmeister wurde. Auch wenn Rot-Weiß Oberhausen durch den Sieg noch einmal Hoffnung tankte, reichte es am Ende nicht für den Klassenerhalt. Mit immer noch vier Punkten Rückstand auf das rettende Ufer stieg man als Tabellenletzter ab, der MSV landete mit 33:35 Punkten auf dem zehnten Platz. Am Samstag treffen beide Mannschaften - allerdings drei Ligen tiefer - aufeinander. Der MSV ist erneut klarer Favorit und möchte punktverlustfrei bleiben. Beim letzten Aufeinandertreffen in der Bundesliga behielt RWO aber alle Punkte zu Hause. Weisse noch?

