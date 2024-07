Am Samstag gibt es zum Start der Regionalliga das Aufsteigerduell in Krefeld. Die Heim-Bilanz gegen Lotte spricht nicht für den KFC Uerdingen.

Am Wochenende startet die Regionalliga West in die neue Saison. Am Samstag (14 Uhr) gibt es in der Grotenburg von Krefeld das Aufsteigerduell zwischen dem KFC Uerdingen und den Sportfreunden Lotte.

Das Duell, das es auch schon in der 3. Liga gab, wird nun in Liga vier ausgetragen. Mit Blick auf die Heimbilanz dürften die Gäste aus dem Tecklenburger Land der Favorit sein.

Drei von vier Partien gewann man in Krefeld. Ganz besonders dürften die Anhänger der Sportfreunde noch einen Auswärtssieg im Gedächtnis haben, der am Samstag 3963 Tage zurückliegt.

Am 20. September 2013 hieß es nach 90 Minuten 7:0 für Lotte beim KFC Uerdingen. Dabei stand es bis zur 42. Minute 0:0 - danach brach der KFC ein und fing sich sieben Stück.

Im Tor der Uerdinger stand damals der Ex-Schalker Volkan Ünlü, der heute die U19-Keeper der Königsblauen trainiert. Auch er konnte das Debakel nicht verhindern.





Immerhin endete die Serie von drei Niederlagen zu Hause gegen Lotte im Jahr 2021. Da gab es ein 2:0 für die Krefelder, allerdings in Düsseldorf, weil die heimische Grotenburg modernisiert wurde.

Nun geht es wieder in der Grotenburg um Punkte. Aber sicher zum Start vor mehr als 1800 Zuschauern, die es im Jahr 2013 gegen Lotte waren. 10.000 Zuschauer dürfen wieder in das Heimstadion der Uerdinger.

Und die werden gespannt sein, was sie für eine Mannschaft zu sehen bekommen. Bis auf wenige Ausnahmen ist der Kader komplett neu zusammengestellt, das trotz des Aufstiegs. Es gibt mit René Lewejohann auch einen neuen Trainer - und der Kader, der noch nicht final steht, hatte nur wenig Zeit, sich einzuspielen.

Daher können unmöglich schon viele Automatismen greifen. Lottes Trainer Fabian Lübbers weiß, dass man auf eine Wundertüte trifft, auch wenn die letzten beiden Freundschaftsspiele der Krefelder besucht wurden.

Klar ist nur: Ein 7:0 wie 2013 wird es kaum geben...