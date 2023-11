Statt Fußballprofi wurde...: Ex-MSV-Stürmer Ismail Öztürk Berufsschullehrer

Ismail Öztürk spielte in den Nachwuchsleistungszentren von RWE, Schalke und dem MSV. Doch zum Profi reichte es für den Stürmer am Ende nicht.

Ismail Öztürk ist mittlerweile 30 Jahre alt und spielt in der Landesliga beim VfB Speldorf. Dabei war der Stürmer einst auf dem Weg nach oben.

Er wurde in den Nachwuchsleistungszentren von Rot-Weiss Essen, FC Schalke 04 und dem MSV Duisburg ausgebildet. Überall, wo Öztürk kickte, machte er eigentlich auch seine Tore.

In der U17-Bundesliga traf er für RWE in 37 Einsätzen 17 Mal ins Schwarze, in der U19-Bundesliga waren es zwölf Treffer in 42 Einsätzen (22 für den MSV und 20 Spiele für Schalke, Anm. d. Red.). Für die damalige U23 des MSV spielte er in der Regionalliga und Oberliga - seine Bilanz: 80 Begegnungen, 31 Buden!

Und trotzdem: Zu mehr als einem Profi-Einsatz für den MSV im Niederrheinpokal unter Trainer Gino Lettieri langte es für Öztürk nicht.

Statt Fußballprofi wurde... Ismail Öztürk Lehrer für Wirtschaftswissenschaften an einer kaufmännischen Berufsschule in Moers.

Das war auch die Saison 2014/2015 nach der mein Vertrag auslief. Als ich dann von meinem Berater hörte, dass der MSV nicht verlängern wird, war ich enttäuscht und bin zum 1. FC Bocholt gewechselt. Da war für mich aber auch klar, dass das mit dem Profitum nichts mehr wird. Ismail Öztürk

"Ich hätte wahrscheinlich noch viel mehr für den Fußball investieren müssen. Ich bin aber immer zweigleisig gefahren: Ich wollte und habe mein Abitur gemacht und studiert. Auf der anderen Seite war die Zeit in den NLZs. Vielleicht habe ich dem Sport doch zu wenig Zeit gewidmet", erzählt der Angreifer des VfB Speldorf.

In der Saison 2014/2015, seinem dritten Seniorenjahr, war es dann so weit: Öztürk hatte das Gefühl, dass er es nach oben schaffen kann. "Ich durfte ein paar Mal oben mittrainieren und kam auch im Niederrheinpokal gegen eine Krefelder Amateurmannschaft zum Einsatz. Plötzlich lief ich mit einem eigenen Trikot und meinem Namen auf dem Rücken auf. Das war schon geil. Ich habe natürlich gehofft, dass es so weiter gehen würde", erinnert er sich und ergänzt: "Das war auch die Saison 2014/2015 nach der mein Vertrag auslief. Als ich dann von meinem Berater hörte, dass der MSV nicht verlängern wird, war ich enttäuscht und bin zum 1. FC Bocholt gewechselt. Da war für mich aber auch klar, dass das mit dem Profitum nichts mehr wird."

Für Bocholt knipste Öztürk auch noch 30 Mal in 80 Oberligaspielen, hinzu kamen zehn Vorlagen. Er kann auf satte 184 (64 Tore, 17 Assists) Einsätze in der fünftklassigen Oberliga zurückblicken. "Ich bin damit nicht unzufrieden. Denn jetzt bin ich ein verbeamteter Lehrer und habe ein gutes Leben. Und Fußball spiele ich immer noch mit viel Herz und Leidenschaft. Aber die Gier ist nicht mehr dieselbe wie früher", sagt Öztürk und nennt ein Beispiel: "Wenn ich früher im NLZ zu wenig oder gar nicht zum Einsatz gekommen bin, war ich auf die ganze Welt sauer und konnte in der Nacht nicht schlafen. Heute sehe ich das sehr entspannt und respektiere die Entscheidung des Trainer."