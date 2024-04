Der VfB Speldorf rüstet sich für die kommende Spielzeit. Vor dem Lokalduell gegen Blau-Weiß Mintard konnte der VfB zwei neue Akteure verpflichten.

Der VfB Speldorf, Tabellenvierter der Landesliga Niederrhein 2, hat vor dem Lokalderby gegen Blau-Weiß Mintard (20. April, 18.30 Uhr) zwei weitere Transfers für die kommende Saison bestätigt.

Nachdem unsere Redaktion erfuhr, dass es für die zwei VfB-Akteure Princely Ngantoh und Noel Devran Andich Abdeslam zum 1. Juli 2024 innerhalb Mülheims von Speldorf nach Mintard geht und sie damit am Samstag ihr vorerst letztes Derby im Speldorfer Trikot bestreiten, verkündete der VfB die Sommer-Zugänge vier und fünf:

Vom Bezirksligisten VfB Bottrop wechselt Gianluca Buhlmann an die Saarner Straße. Der 22-Jährige wurde in den Jugendteams vom MSV Duisburg, Borussia Mönchengladbach und TSV Meerbusch ausgebildet. Für TV Jahn Hiesfeld spielte der "spielstarke Mittelfeldmann" anschließend neunmal in der Oberliga, bevor er 36 Landesligapartien für den SV Genc Osman absolvierte. In der laufenden Saison kommt er auf 20 Einsätze in der Bezirksliga für den VfB Bottrop.

"Die Gespräche mit der sportlichen Leitung und dem Trainer haben mich sofort überzeugt! Man hat mir schnell das Gefühl gegeben, dass Speldorf der nächste richtige Schritt für mich ist und wir zusammen eine erfolgreiche Saison spielen werden. Ich freue mich jetzt schon auf mein neues Team und den Verein", wird Buhlmann auf den Social-Media-Kanälen des VfB zitiert.

Neuer Verteidiger bringt Erfahrung aus über 100 Oberligapartien mit

Zudem konnten sich die Speldorfer die Dienste von Malik-Montrell Mourtala sichern. Der 26-jährige Verteidiger kommt von der SpVg Schonnebeck aus der Oberliga Niederrhein. Der gebürtige Essener wurde beim VfL Bochum, Fortuna Düsseldorf und Wuppertaler SV ausgebildet und hat bereits 103 Oberligaspiele für Schonnebeck, TuRu Düsseldorf und TSG Sprockhövel bestritten.

Mourtala: "Schön, dass dieser Wechsel so reibungslos geklappt hat. Ich hatte ein sehr positives Gespräch mit der sportlichen Leitung und dem Trainer, deswegen freue ich mich nächste Saison für diesen Verein aufzulaufen".

Bereits zuvor standen Abdoulaye Sall (Mülheimer SV 07), Baran Özcan (SpVgg Sterkrade-Nord) und Luca Leandro Höffken (VfB Homberg U19) als Neuzugänge für die kommende Spielzeit fest.