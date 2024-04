Noah Devran Andich Abdeslam und Princely Ngantoh werden in Zukunft für Blau-Weiß Mintard spielen.

Derbyzeit in Mülheim! Am Samstag, 20. April (18.30 Uhr), kommt es zum Lokalduell zwischen DJK Blau-Weiß Mintard und VfB Speldorf. Zwei VfB-Akteure werden in Zukunft für die DJK spielen.

DJK Blau-Weiß Mintard gegen VfB Speldorf: So lautet das Duell am Samstag (20. April, 18.30 Uhr) in der Landesliga Niederrhein 2. Es geht in diesem Spiel um viel Prestige. Denn auch, wenn Speldorf aktuell auf Rang vier platziert ist und Mintard auf Platz elf steht, ist noch nicht entschieden, wer die Saison als Mülheimer Nummer zwei - hinter Oberligist Mülheimer FC 97 - beendet. Denn Speldorf und Mintard trennen in der Tabelle aktuell zwar sieben Plätze, aber der Punkteabstand liegt gerade einmal bei fünf Zählern. Somit ist alles drin in diesem Vergleich. Am Samstag werden dann zwei VfB-Akteure ihr vorerst letztes Derby im Speldorfer Trikot absolvieren. Denn wie RevierSport erfuhr, wechseln Princely Ngantoh und Noah Devran Andich Abdeslam zum 1. Juli 2024 innerhalb Mülheims von Speldorf nach Mintard. Der 20-jährige Mittelfeldspieler Ngantoh bestritt in der laufenden Spielzeit 23 Begegnungen (zwei Tore, drei Vorlagen). Der ebenfalls 20-jährige Abdeslam ist auch Mittelfeldspieler, der über beide Außenbahnen kommen kann, er absolvierte in der Saison 2023/2024 21 Partien (vier Treffer, zwei Vorlagen). Wer Ngantoh und Abdeslam zur neuen Saison in Mintard trainieren wird, steht indes noch nicht fest. Denn die Zusage von David Odonkor fehlt noch. Der 40-jährige Ex-Profi und seine Assistentin Soumiya Bouhadi planen schon fleißig die neue Saison, obwohl sie noch gar nicht wissen, ob sie dann noch für die Mintarder Mannschaft zuständig sein werden. Odonkor zeigte sich zuletzt ein wenig überrascht, was das Gesprächstempo der Mintarder Verantwortlichen betrifft: "Ich fühle mich hier wohl. Soumiya ebenfalls. Es macht sehr viel Spaß in Mintard, aber bis dato hat noch niemand mit uns über die neue Spielzeit gesprochen. Das finde ich schade. Aber, klar: Mintard bleibt weiterhin der erste Ansprechpartner. Ich hoffe, dass es zu diesen Gesprächen in den nächsten Tagen kommt und wir gemeinsam eine Struktur sowie Philosophie für die Zukunft entwickeln werden."

