Bei der Westfalia Herne hat sich mit Daniel Dudek inzwischen ein junger Torhüter ins Blickfeld gespielt. Er ist sowohl in der Westfalenliga als auch im Westfalenpokal die Nummer Eins.

Mit 0:5 verlor Westfalia Herne am Ende des Viertelfinalspiels im Westfalenpokal gegen Arminia Bielefeld. Torhüter Daniel Dudek stand dabei mehrfach im Fokus.

Nein, an ihm lag es nicht, dass die Gastgeber gegen die drei Ligen höher spielende Arminia aus Bielefeld verloren. Vielmehr war es dem Schlussmann im Tor der Westfalia zu verdanken, dass das Spiel nicht schon früher gelaufen war – und noch höher ausging.

Der Werdegang von Dudek liest sich interessant: ausgebildet in den Jugendmannschaften von Rot-Weiss Essen und Borussia Dortmund schaffte er den Sprung in den Profifußball nicht und landete über Wattenscheid 09 per Leihe bei Westfalia Herne.

Dort konnte er sich ab Mitte der Saison durchsetzen, was ihm in Wattenscheid in der Saison 2023/24 nicht gelang. Für die SGW stand er in nur fünf Ligaspielen auf dem Platz. Also wechselte er zur aktuellen Saison nach Herne zurück, wo er sich als Nummer Eins inzwischen etabliert hat und infolgedessen gegen Bielefeld im Tor stand – in einem Spiel, das gar nicht gut startete.

Trotz fünf Gegentoren – Kompliment vom Cheftrainer

Bereits in der dritten Minute konnte sich Dudek zwar erstmals auszeichnen, als er einen Schuss von Jeredy Hilterman, der nach einem Eckstoß komplett frei abschließen konnte, aus der rechten Ecke kratzte. Doch nur acht Minuten später war er machtlos, als er sein einziges Gegentor in Durchgang eins kassierte.

Den Kasten hielt er bis zur Pause dann aber sauber. Nach der Pause rollte das Spiel noch mehr in Richtung Westfalia-Tor, sodass auch der an dem Tag glänzend aufgelegte Torhüter die Vielzahl an Gegentoren nicht verhindern konnte. Westfalia-Trainer Christian Knappmann hält große Stücke auf seinen Torhüter. „Daniel hat heute ein Riesenspiel gemacht, das muss man schon so sagen.“

Die Ausbildung, die er bei den großen Vereinen genossen hat und sein wirklich großes Talent werden sicher dafür sorgen, dass er seinen Weg nach oben gehen wird. Christian Knappmann

Wohin kann die Reise für den jungen Schlussmann also gehen? „Man darf nicht vergessen, dass der Junge erst 20 Jahre alt ist. Die Ausbildung, die er bei den großen Vereinen genossen hat und sein wirklich großes Talent werden sicher dafür sorgen, dass er seinen Weg nach oben gehen wird“, ist sich Knappmann ob des Werdegangs sicher.

Dudek hat seinen Platz als Nummer Eins im Herner Tor absolut sicher, denn Knappmann betont: „Wir brauchten jetzt nicht das Spiel gegen Arminia Bielefeld, um zu wissen, was wir an Daniel Dudek haben.“