Große Überraschung im Westfalenpokal. RW Ahlen ist raus, damit war am Donnerstag nicht zu rechnen.

Zwei Partien der 2. Runde im Westfalenpokal sind gespielt. Während der SV Rödinghausen seine Aufgabe bei der SpVg Brakel souverän meisterte, verabschiedete sich Rot-Weiss Ahlen schon aus dem Wettbewerb.

Beim Landesligisten SC Westfalia Soest gab es eine 1:2-Niederlage. Nach einem Sieg und einer Niederlage zum Start der Oberliga Westfalen ein herber Dämpfer für die ambitionierten Ahlener.

In Soest ging es auch gleich schlecht los, denn die Mannschaft von Trainer Björn Joppe musste nach 24 Minuten einem Rückstand hinterherlaufen - Simon Kötter traf für die Gastgeber.

Bahattin Köse konnte nach 58 Minutne per Elfmeter ausgleichen, doch kurz vor dem Ende der Schock für die Ahlener. Der eingewechselte Lukas Reipöhler traf zum umjubelten Sieg für den unterklassigeren Verein - am Ende wurde sogar von einem verdienten Sieg gesprochen.

Ahlen kann die Pleite am Wochenende etwas ausbügeln. Da geht es am dritten Spieltag der Oberliga Westfalen (Sonntag, 25. August, 15:30 Uhr) zum TuS Ennepetal. Soest spielt in der Westfalenliga 1 am Sonntag (15 Uhr) bei Preußen Espelkamp. Nach zwei Auftakt-Siegen in der Liga und dem Pokalerfolg kann Soest seinen Start gegen den Vorletzten vergolden.

Die 2. Runde im Westfalenpokal in der Übersicht

SpVg Brakel - SV Rödinghausen 0:5

SV Westfalia Soest - RW Ahlen 2:1

Mittwoch, 28. August, 18 Uhr

FC Eintracht Rheine - SF Lotte

Westfalia Kinderhaus - 1.FC Gievenbeck 18:15 h

FC Altenbochum - CFK Bochum 19:30 h

Dienstag, 3. September, 19:15 Uhr

TSG Dülmen - SpVgg Erkenschwick

Mittwoch, 4. September, 19 Uhr

TuS Wadersloh - SC Wiedenbrück

YEG Hassel - ASC 09 Dortmund

Post TSV Detmold - SC Herford 19:30 h

Donnerstag, 5. September, 19 Uhr

Werner SC - SC Verl

SF Wanne - Westfalia Herne

FA Herringhausen/Eickum - FC Gütersloh

FC Altenhof - Concordia Wiemelhausen 19:30 h

Samstag, 7. September, 15 Uhr

SC Peckeloh - Arminia Bielefeld

Dienstag, 10. September, 19:30 Uhr

SF Siegen - Türkspor Dortmund

Mittwoch, 18. September, 19 Uhr

TuS Sundern - SV Lippstadt 08