Fast hätte der SC Verl sich im Westfalenpokal verabschiedet. Am Ende musste das Elfmeterschießen herhalten, um in die 2. Runde einzuziehen.

Die letzte Partie in der ersten Runde im Westfalenpokal ist gespielt. Dabei gab es fast eine faustdicke Überraschung. Doch der SC Verl konnte den Kopf noch aus der Schlinge ziehen. Als erstes Team steht derweil Drittligist SV Rödinghausen bereits in der 3. Runde.

FSC Rheda - SC Verl 6:7 n.E.

Die Partie musste vor wenigen Tagen beim Stand von 3:0 für den SC Verl wegen eines Unwetters abgebrochen werden. "Es ist natürlich ärgerlich, dass wir jetzt eine weitere englische Woche in unseren Ligaalltag einbauen müssen, aber das werden wir akzeptieren. Wir sind Profis und werden auch ein zweites Mal alles dafür geben, um in die nächste Runde einzuziehen", sagte Verls Sportdirektor Sebastian Lange nach dem Abbruch.

Nun gab es die Belastung - und das sogar über 120 Minuten. Wobei man darüber froh sein kann in Verl, denn beinahe hätte es das sensationelle Aus beim Westfalenligisten gegeben.

Der führte beim Wiederholungsspiel nämlich durch Treffer von Eugen Dreichel und Fouad Aghnima bereits nach fünf Minuten mit 2:0 - so ging es auch in die Pause. In den zweiten 45 Minuten konnte der Favorit dann durch Tim Köhler und Berkan Taz ausgleichen und rettete sich somit ins Elfmeterschießen, denn es gibt im Westfalenpokal keine Verlängerung.

Hier hatte der SC Verl das bessere Ende für sich und setzte sich am Ende mit 7:6 durch. Alle fünf Verler Schützen trafen, Rheda verschoss einen Strafstoß. Für den SC Verl geht es in der 3. Liga am Sonntag (16:30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Waldhof Mannheim weiter.

Spvg Brakel - SV Rödinghausen 0:5

Der Regionalligist setzte sich im ersten Spiel der 2. Runde beim Landesligisten mit 5:0 (2:0) durch. Simon Engelmann brachte den Favoriten nach 29 Minuten in Führung. Kurz vor dem Wechsel machte Paterson Chato mit dem 2:0 frühzeitig alles klar. Ansgar Kuhlmann, Maximilian Thalmaier und Abdul Fesenmeyer erhöhten nach dem Wechsel auf 5:0.

In der Regionalliga geht es für Rödinghausen nach einem schwachen Start (vier Punkte nach vier Spielen) am Samstag (14 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Bocholt weiter.

So geht es weiter: Die 2. Runde in der Übersicht

Werner SC - SC Verl

Türkspor Dortmund - SF Siegen

ASC 09 Dortmund - YEG Hassel

TSG Dülmen - SpVgg Erkenschwick

SF Wanne - Westfalia Herne

Westfalia Kinderhaus - 1.FC Gievenbeck

FC Altenhof - Concordia Wiemelhausen

FC Altenbochum - CFK Bochum

TuS Sundern - SV Lippstadt 08

SC Peckeloh - Arminia Bielefeld

SV Westfalia Soest - RW Ahlen

FC Eintracht Rheine - SF Lotte

TuS Wadersloh - SC Wiedenbrück

FA Herringhausen/Eickum - FC Gütersloh

Post TSV Detmold - SC Herford