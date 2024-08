Beim 0:2 des RSV Meinerzhagen gegen die Sportfreunde Siegen kam Muhammed Akar von der Bank, konnte nicht viel ausrichten. BVB-Star Jamie Bynoe-Gittens beeindruckte er zuletzt.

Es war weder der Abend des RSV Meinerzhagen, noch der von Muhammed Akar. Mit 0:2 verlor der Westfalenligist gegen den Oberligisten Sportfreunde Siegen, musste schon in der ersten Westfalenpokalrunde die Segel streichen. Für Akar wird es das erste Herrenjahr, einen prominenten Fürsprecher hat er schon.

Jamie Bynoe-Gittens nämlich. Der 20-Jährige spielt für Borussia Dortmund und darf sich auf der offensiven Außenbahn gute Chancen auf Einsatzzeiten ausrechnen. Zuletzt nahm er sich aber auch Zeit, um, unter anderem gemeinsam mit Teamkollege Niklas Süle, in der Jury von "Find the Pro" zu sitzen.

Bei dieser YouTube-Show geht es darum, dass mehrere talentierte Nachwuchsfußballer die Jury von ihrer Geschichte, wie sie vermeintlich Profi geworden sind, überzeugen müssen. Garniert wird das ganze mit fußballbezogenen Challenges, etwa Zwei-gegen-zwei oder Torschuss.

Akar wurde auch genommen - und hatte eine abenteuerliche Geschichte mitgebracht. "Ich habe denen erzählt, dass ich bei Antalyaspor in der türkischen ersten Liga spiele. Das haben sie mir leider nicht geglaubt", sagte er lachend.

Eigentlich stammt er aus der Jugend des FV Wiehl, wo er in der U19-Mittelrheinliga am Ball war. Seit dieser Saison spielt er beim RSV Meinerzhagen. Es war die Aufgabe von Süle, Bynoe-Gittens und Co., anhand der Challenges und der Glaubhaftigkeit der Geschichten zu beurteilen, wer der wirkliche Profi ist. Denn einer war dabei.

In diesem Fall war es Josiah Uwakhonye, der als 16-Jähriger bereits für die U19 von Borussia Mönchengladbach am Ball ist. Auch wenn Akar, der über ein Sichtungsturnier in der B-Jugend zu Antalyaspor gekommen sein wollte, am Ende enttarnt wurde, sei es eine tolle Erfahrung gewesen.

Denn Bynoe-Gittens spielt ganz ähnlich wie Akar. "Er fand mich spielerisch richtig stark. Das hat mich sehr gepusht. Ich mag es, wie er spielt, flink und technisch. Meine Stärken sind mein Tempodribbling, meine Technik und meine Geschwindigkeit." Ein Hauch von Bynoe-Gittens eben.

In der Realität, abseits von Antalyaspor, ist Akar deutlich bescheidener. "Ich will mich in meinem ersten Herrenjahr in der Westfalenliga etablieren." Die nächste Gelegenheit dazu wird er am kommenden Wochenende haben, wenn der RSV Meinerzhagen am Sonntag, 18. August, 15 Uhr, beim SV Hohenlimburg gastiert.