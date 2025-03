Die Sieglosserie von Westfalia Herne nahm am 20. Spieltag der Westfalenliga 2 ein Ende. Tabellenführer Sprockhövel fuhr den nächsten Dreier ein, dahinter tat sich einiges.

Westfalia Herne befindet sich seit Wochen in einer Krise, nun hat sich der Traditionsverein den Frust von der Seele geschossen. Am 20. Spieltag der Westfalenliga 2 fertigten die Herner den FC Brünninghausen mit 7:3 ab und beendeten die Negativserie von acht sieglosen Partien in Folge.

Für Westfalia-Trainer Danny Voß war es der erste Sieg seit seiner Rückkehr ins Schloss Strünkede. Seine Mannschaft verbesserte sich in der Tabelle auf den elften Rang und baute den Vorsprung auf die Abstiegszone auf sechs Zähler aus.

Die TSG Sprockhövel hat ihre Aufstiegsambitionen erneut eindrucksvoll untermauert. Der Ligaprimus ließ dem Lüner SV beim 5:0-Erfolg keine Chance und hat weiterhin vier Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger.

Diese Position hat nach diesem Spieltag nicht mehr der FC Iserlohn inne, denn der FCI verlor überraschend zu Hause mit 0:1 gegen den SC Obersprockhövel. Neuer Zweiter ist der SV Wacker Obercastrop, der einen 2:1-Auswärtssieg beim RSV Meinerzhagen feierte.

Die Ergebnisse im Überblick: DSC Wanne-Eickel - SV Vestia Disteln 0:1 BSV Schüren - SV Sodingen 4:2 RSV Meinerzhagen - SV Wacker Obercastrop 1:2 TuS Erndtebrück - Holzwickeder SC 2:2 SV Hohenlimburg - SpVgg Horsthausen 2:3 FC Iserlohn - SC Obersprockhövel 0:1 Westfalia Herne - FC Brünninghausen 7:3 TSG Sprockhövel - Lüner SV 5:0

Die SpVgg Horsthausen überholte ebenfalls Iserlohn dank eines Last-Minute-Erfolgs beim SV Hohenlimburg. Die Spielvereinigung gab dabei binnen drei Minuten eine Zwei-Tore-Führung aus der Hand, setzte aber in der vierten Minute der Nachspielzeit den Schlusspunkt und erzielte den 3:2-Siegtreffer.

Der DSC Wanne-Eickel dürfte mit diesem Ausgang einverstanden sein, denn nach der eigenen 0:1-Pleite gegen den SV Vestia Disteln hätte Hohenlimburg am DSC mit einem Sieg vorbeiziehen können. So bleibt der Mannschaft von Trainer Pascal Beilfuß immer noch ein kleines Polster von zwei Pünktchen auf die Abstiegsränge.

Der BSV Schüren fügte dem Schlusslicht SV Sodingen die nächste Niederlage zu, die Dortmunder siegten mit 4:2. Der TuS Erndtebrück und der Holzwickeder SC teilten sich die Punkte. Die Begegnung endete 2:2. Es war die einzige Partie an diesem Wochenende, die keinen Sieger hervorbrachte.