Viel wäre wohl nicht mehr angebrannt für den SC Verl gegen den FSC Rheda. Doch nach dem Abbruch beim Stand von 0:3 bekommt der Westfalenligist eine neue Chance.

Die erste Runde im Westfalenpokal hatte ihre Überraschungen. Den Landesligisten Werner SC etwa, der Oberligist Westfalia Rhynern nach Elfmeterschießen mit 5:4 ausschaltete. Oder den Bezirksligisten TuS Lippereihe, der Drittligist Arminia Bielefeld haarscharf an der Niederlage hatte, am Ende aber mit 7:8 nach Elfmeterschießen ausschied.

Der Westfalenligist FSC Rheda hätte, Stand Mittwochabend, nicht dazugehört. 0:3 lag der klassentiefere Klub gegen den Drittligisten SC Verl hinten, ehe das Spiel aufgrund eines heftigen Unwetters abgebrochen werden musste. Nun ist klar: Der Westfalenligist bekommt die zweite Chance.

"Das Regelwerk des WDFV (Westdeutscher Fußballverband) besagt, dass die Partie beim Stand von 0:0 neu angesetzt werden muss. Bei einem Spielabbruch aufgrund der Wetterbedingungen handelt es sich um höhere Gewalt und deswegen dieses Ergebnis", richtet der Drittligist aus.

Keine zehn Minuten Restspielzeit beim Stand von 3:0 für den SC Verl also, sondern alles auf Anfang. Es ist natürlich ärgerlich, dass wir jetzt eine weitere englische Woche in unseren Ligaalltag einbauen müssen, aber das werden wir akzeptieren. Wir sind Profis und werden auch ein zweites Mal alles dafür geben, um in die nächste Runde einzuziehen", sagte Verls Sportdirektor Sebastian Lange.

Rheda dagegen brennt natürlich darauf, es diesmal besser zu machen. Wann genau das Spiel ausgetragen werden wird, steht noch nicht fest.

Die erste Runde in der Übersicht

SV Teuto Riesenbeck (BL) – TSG Dülmen (LL) 1:5

SV Burgsteinfurt (LL) – FC Eintracht Rheine (OL) - 0:4

DJK Eintracht Coesfeld (LL) – 1. FC Gievenbeck (OL) - 0:2

SV Dorsten-Hardt (LL) – SpVgg Erkenschwick (OL) - 0:3

DJK SV Mauritz (BL) – SF Wanne (LL) - 0:4

SV Vestia Disteln (WL) – Westfalia Kinderhaus (WL) - 1:2

FC Marl (LL) – SC Westfalia Herne (WL) - 1:2

SuS Neuenkirchen (WL) – VfL Sportfreunde Lotte (RL) - 1:4

Werner SC (LL) – SV Westfalia Rhynern (OL) - 5:4 n.E.

SV Schmallenberg-Fredeburg (LL) – SV Westfalia Soest (WL) - 0:1

FC Roj Dortmund (LL) – SV Lippstadt 08 (OL) - 0:2

VfL Hörste Garfeln (KLA) – TuS Sundern (LL) - 1:3

TuS Wadersloh (KLA) – VfL Kemminghausen (BL) 3:1

FC Fatih Türkgücü Meschede (LL) – RW Ahlen (OL) - 1:7

SF Ostinghausen (WL) – SC Wiedenbrück (RL) - 5:6 n.E.

SV Setzen (BL) – FC Altenhof (LL) - 4:5 n.E.

VfR Sölde (LL) – ASC 09 Dortmund (OL) 0:2

FC Altenbochum (BL) – FC Iserlohn (WL) - 3:1

CF Kurdistan Bochum (BL) – BSV Schüren (WL) - 2:1

FSV Gerlingen (BL) – Concordia Wiemelhausen (OL) - 0:2

TuS Harpen (LL) – Türkspor Dortmund (RL) - 1:7

YEG Hassel (LL) – TSG Sprockhövel (WL) - 3:2

RSV Meinerzhagen (WL) – Sportfreunde Siegen (OL) - 0:2

FC Bad Oeynhausen (LL) – SpVg Brakel (LL) - 0:2

Post TSV Detmold (LL) – Delbrücker SC (WL) - 3:2 n.E.

SV Avenwedde (LL) – SC Peckeloh (WL) - 0:2

SV Höxter (BL) – SV Rödinghausen (RL) - 0:13

TuS Lipperreihe (BL) – DSC Arminia Bielefeld (3. Liga) - 7:8 n.E.

Hövelhofer SV (LL) – FC Gütersloh (RL) - 0:8

TuS Dielingen (BL) – SC Herford (LL) - 2:3

SG FA Herringhausen-Eickum (BL) – FC Kaunitz (LL) - 2:0

FSC Rheda (WL) – SC Verl (3. Liga) - abgebrochen bei 0:3 wegen Regens