Westfalenpokal: Gegner von Preußen Münster und Arminia Bielefeld gefunden

2. Runde im Westfalenpokal: Die Drittrundengegner von Arminia Bielefeld und Preußen Münster stehen fest, eine Partie steht noch aus.

Auch am Donnerstagabend (7. September) standen vier Spiele im Westfalenpokal an. In der 2. Runde wurden unter anderem die Gegner von Arminia Bielefeld und Preußen Münster gesucht, die tags zuvor bereits ihre Hausaufgaben machten.

Bei der Partie zwischen SuS Westenholz und dem FC Bad Oeynhausen trafen zwei Ligarivalen aus der Landesliga 1 aufeinander. Auf den Sieger wartete mit Drittligist Arminia Bielefeld das große Los.

Und am Ende konnten sich die Hausherren dank eines 3:1-Sieges über die Teilnahme an der 3. Runde freuen. Finn Jürgensmeier (53.), Mattis Wecker (64.) und Marcel Daniel (76.) brachten Westenholz in der zweiten Halbzeit auf die Siegerstraße. Faton Islamajs Anschlusstreffer (88.) war nur noch Ergebniskosmetik für die Gäste.

Die SpVg Steinhagen war als Bezirksligist der klassentiefste Klub an diesem Abend und sorgte gegen den Westfalenligisten Delbrücker SC für eine Überraschung: 3:2 (3:2) gewannen die Steinhagener nach spannenden 90 Minuten. David Brayley mit einem Doppelpack und Daniel Schröder machten die Tore für den Bezirksligisten, beim Favoriten trafen Niklas Huschen und Damian Biniek.

Vestia Disteln trifft auf Preußen Münster

Mit dem SC Neheim löste der zweite Westfalenligist sein Drittrunden-Ticket. Bei Landesligist SV Ottfingen machte der SCN aber erst in der Nachspielzeit mit dem 2:0 alles klar. Der nächste Gegner für Neheim wird Regionalligist SV Lippstadt (1:0 gegen FC Gütersloh) sein.

Vestia Disteln (Landesliga) konnte der Favoritenrolle ebenfalls gerecht werden und zog beim Bezirksligisten ASK Ahlen in die nächste Runde ein. Auch hier stand ein attraktiver Drittrundengegner bereit. Am Ende hieß es 2:0 für die Hertener, die in der nächsten Runde auf Drittliga-Aufsteiger Preußen Münster treffen werden.

Ein Spiel ist in der 2. Runde noch zu absolvieren. Am kommenden Mittwoch (13. September, 19.15 Uhr) empfängt Landesligist SV Wanne 11 die SG Wattenscheid 09.