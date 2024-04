Das Aufstiegsrennen in der Landesliga Westfalen 3 ist dank eines Patzers von Vestia Disteln noch enger geworden. Westfalia Herne bleibt der Primus.

Das torreichste Spiel an diesem 25. Spieltag der Landesliga Westfalen 3 war zugleich eines, in dem es um eigentlich nichts mehr ging. Die DJK TuS Hordel hat wohl keine Chancen mehr auf den direkten Wiederaufstieg. Der VfB Westhofen ist hingegen schon seit dem 24. Spieltag abgestiegen. Die Bochumer ließen sich davon nicht beirren und schossen Westhofen mit 7:1 ab.

An der Spitze feierte indes Westfalia Herne einen 3:0-Sieg gegen den Königsborner SV und kann weiter von der direkten Rückkehr in die Westfalenliga 2 träumen. Es war der vierte Sieg in Folge für die Mannschaft von Trainer Christian Knappmann.

Mit Genugtuung dürfte dieser auch aufgenommen haben, dass Vestia Disteln, der bis dato ärgste Verfolger, gegen BW Westfalia Langenbochum in letzter Minute mit 0:1 verlor. Der Abstand von Herne wuchs auf vier Punkte an.

Auf die faule Haut darf sich Westfalia dennoch nicht legen. Denn mit YEG Hassel macht ein weiter Absteiger aus der Verbandsliga Druck auf die Herner. Die Gelsenkirchener konnten sich mit 3:0 gegen den TuS Hannibal durchsetzen und auf Platz zwei springen.

Die Ergebnisse in der Übersicht DJK TuS Hordel – VfB Westhofen 7:1 (3:0) YEG Hassel – TuS Hannibal 3:0 (0:0) FC Altenbochum – SuS Kaiserau 1:2 (1:1) SW Wattenscheid 08 – SV Wanne 11 1:2 (1:0) SG Welper – SV Brackel 1:4 (1:1) Sportfreunde Wanne-Eickel – SSV Buer 2:2 (1:0) Vestia Disteln – BW Westfalia Langenbochum 0:1 (0:0) Westfalia Herne – Königsborner SV 3:0 (1:0)

Nur noch mit Außenseiterchancen auf den Aufstieg dürften der SV Brackel und die SSV Buer in die letzten fünf Spieltage gehen. Die Dortmunder gewannen mit 4:1 bei der SG Welper. Die Hattinger könnten am kommenden Spieltag als zweiter Absteiger feststehen.

Die SSV Buer trennte sich mit 2:2 von den Sportfreunden Wanne-Eickel. Das andere Team aus der Mondstadt, der SV Wanne 11, entführte hingegen drei Punkte von SW Wattenscheid 08 und steht weiter im gesicherten Mittelfeld.

Neben den Wattenscheidern muss auch der FC Altenbochum weiter um den Klassenerhalt zittern. Der FCB verlor sein Heimspiel gegen den SuS Kaiserau mit 1:2.