Rot-Weiss Essen reist am Samstag (12. Oktober, 14.30 Uhr) zum VfB Hilden. Hier geht es um das Ticket im Niederrheinpokal-Viertelfinale.

Am Samstag (12. Oktober, 14.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) gibt sich der amtierende Niederrheinpokalsieger und Rekord-Champion dieses Wettbewerbs beim VfB Hilden die Ehre: Rot-Weiss Essen kommt!

Rund 2000 Zuschauer werden auf der Hildener Bezirksportanlage erwartet. Der Oberligist will dem Drittligisten ein Bein stellen - das betonten sowohl Trainer Tim Schneider als auch Stürmer Pascal Weber gegenüber RevierSport.

Am Donnerstagmorgen (10. Oktober) hat RS mit Christoph Dabrowski gesprochen.

Der RWE-Trainer sagte über...

... das Pokalspiel in Hilden: "Das ist ein guter Oberligist, den wir einige Male unter die Lupe genommen haben. Wir sind auf den Gegner gut vorbereitet. Es geht jetzt darum, dass wir das nächste Erfolgserlebnis einfahren und im Pokal eine Runde weiterkommen. Dass das kein Spaziergang wird, das wissen wir auch. Wir müssen schon eine gute Leistung auf den Rasen bringen, um die heißen Hildener in Schach zu halten."

... die Personallage: "Es bleibt dabei, dass Moussa Doumbouya, Thomas Eisfeld, Eric Voufack und Ekin Celebi ausfallen. Hinzu kommen jetzt auch noch Lucas Brumme, der Achillessehnenprobleme und Zahnschmerzen hat, und auch Julian Eitschberger, der bei der deutschen U20-Nationalmannschaft weilt.

... eine mögliche Rotation: "Felix Wienand wird für Jakob Golz im Tor stehen und mit Brumme sowie Eitschberger fehlen uns zwei Stammspieler. Das sind schon einmal drei Wechsel, die feststehen. Eventuell kommen joch ein, zwei Veränderungen im Vergleich zum letzten Ligaspiel hinzu."

... U19-Spieler im Profitraining: "In dieser Woche waren oder werden noch Glenn Byakoua Youbi, Mamadou Barry und Ben Berzen dabei sein. Die Jungs bemühen sich sehr und machen das ordentlich."

... das Winter-Trainingslager in der Türkei: "Ich freue mich als Trainer sehr, dass das klappt. Da sieht man, dass der Verein wieder etwas weiter ist als in den letzten beiden Jahren. Da findet auch eine Entwicklung statt. Ich kenne die Türkei sehr gut, ich war dort schon einige Male vor Ort. Wir werden eine gute Woche zusammen sein, das Team noch einmal stärken und tolle Trainingsbedingungen vor Ort finden. Ein Testspiel steht auch an, der Gegner ist aber noch nicht bekannt."

... den Tod von Werder-Bremen-Legende Dieter Burdenski: "'Budde' war eine tolle Persönlichkeit, immer geradeaus. Er hat das Herz auf der Zunge gehabt, war immer offen, ehrlich und sehr lebendig - einfach ein sehr positiver Mensch. Letztes Wochenende war ich noch zum 25-jährigen Jubiläum der Bremer DFB-Pokalsieger-Mannschaft von 1999 eingeladen. Leider konnte ich die Einladung aufgrund unseres Spiels gegen Viktoria Köln nicht wahrnehmen. Das ist bitter, sonst hätte ich 'Budde' noch einmal gesehen und gesprochen. Gestern zu erfahren, dass er so plötzlich und viel zu früh – im Alter von nur 73 Jahren – aus dem Leben gerissen wurde, macht mich sehr traurig."