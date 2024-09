Der ETB Schwarz-Weiß Essen steht im Achtelfinale. Im Oberliga-Duell besiegten die Essener den 1. FC Kleve.

ETB Schwarz-Weiß Essen hat die hohe Hürde im Niederrheinpokal beim 1. FC Kleve erfolgreich übersprungen: Beim Oberliga-Ligakonkurrenten zeigten die Schwarz-Weißen eine konzentrierte Leistung und setzten sich mit 2:0 (1:0) durch.

In der letzten Saison gab es diese Partie auch schon in der zweiten Runde des Pokals, aber vor einem Jahr konnte sich der ETB "nur" mit 1:0 in der Schwanenstadt durchsetzen. Für die Mannschaft von ETB-Coach Damian Apfeld geht es am kommenden Sonntag mit dem Meisterschaftsspiel bei den Sportfreunden Niederwenigern weiter.

"Wir haben unser Ziel erreicht. Es ging nur darum – egal wie – in Kleve die nächste Runde zu erreichen. Nur das Weiterkommen stand über dem Spiel, und das haben wir auch geschafft. In der zweiten Halbzeit hatten wir nicht die Souveränität, die wir uns, und ich speziell als Trainer, gewünscht hätten. Da müssen wir weitaus mehr in den Ballbesitz kommen. Das war nicht so gut von uns. Es war ein Kampfspiel, aber wir haben mit 2:0 gewonnen, und allein das zählt. Wir haben das Achtelfinale erreicht und können hinter das Spiel einen Haken machen", sagte Apfeld nach dem 2:0-Weiterkommen in Kleve.

Niko Bosnjak (26.) und Felix Geisler (89.) sorgten für die ETB-Siegtreffer. Der Wunsch-Gegner für das Achtelfinale? Damian Apfeld sagt:

"RWE wäre schon schön. Aber wenn wir gegen Rot-Weiss Essen spielen sollten, dann gerne an unserem Uhlenkrug. Ansonsten schauen wir der Auslosung einfach gespannt zu", betonte der ETB-Trainer.

Die Statistik zum Spiel

1. FC Kleve: H. Divis – Darwisch, P. Divis (60. Badnjevic), Dragovic, Francis, Basalo (60. Hühner), Forster, Grlic (46. Klein-Wiele), Ismanovski (46. Baek), Scheffler (65. Van de Loo), Gerling

ETB SW Essen: Gutkowski – Weihmann, Corsten, Stöhr, Bachmann – Gusic (48. Urban), Lucas (75. Zimmerling) – Korytowski (80. Poznanski), Bosnjak (82. El-Hany), Yildiz – Geisler (89. Verwold)

Schiedsrichter: Can Güzel

Tore: 0:1 Bosnjak (26.), 0:2 Geisler (89.)

Zuschauer: 246