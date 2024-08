Das war knapp. Der KFC Uerdingen schrammte beim Vogelheimer SV nur haarscharf an einem Debakel im Niederrheinpokal vorbei.

Am Mittwoch stand die letzte Erstrunden-Partie im Niederrheinpokal auf dem Programm. Der Regionalligist KFC Uerdingen, in der Meisterschaft mit drei Siegen am Stück, musste zum Bezirksligisten Vogelheimer SV.

Und so viel Arbeit - inklusive Verlängerung - hatte die Mannschaft von Trainer René Lewejohann beim 4:2 (0:1) wohl nicht erwartet. Dem Bezirksligisten fehlten nur einige Minuten zur Sensation.

Zum Spiel: Gleich zum Start sah man, dass die Uerdinger viel Selbstvertrauen mit nach Essen gebracht haben. Nach zehn Minuten hatte man das Gefühl, der Favorit wolle seinen Gegner überlaufen.

Doch aus den Chancen sprang kein Tor heraus, einen Elfmeter hätte der KFC wohl auch früh kriegen müssen, dafür nutzte der Underdog seine erste Möglichkeit. Enes Yilmaz vollendete einen tollen Konter, der das Spiel veränderte.

Der KFC war weiter überlegen, kam aber nicht zu den großen Chancen. Bis kurz vor der Pause, da musste zweimal der Ausgleich fallen. Da Uerdingen vergab, führte der Bezirksligist zur Pause.

Nach dem Wechsel startete der KFC nicht so stark wie im ersten Durchgang. Chancen gab es aber immer wieder, wobei die Vogelheimer sich in jeden Ball schmissen. So vergingen die Minuten und fast hätte Can Funke nach einem weiteren Konter sogar das 2:0 erzielt.

So spielten der Vogelheimer SV und der KFC Uerdingen Vogelheim: Allouche - Nickel, Eichmann, Schümberg, Demir - Copcu, Pakdemirli (63. Nishikawa) - Nouri, Yilmaz (77. Okabayashi), Jalti (93. Beganovic) - Funke (83. Petrovic) KFC Uerdingen: Gomoluch - Brdaric (65. Tolba), Stappmann, Päffgen, Sané - Klefisch, Michel - Fehr, Cicarelli, Hammoud - Yilmaz Tore: 1:0 Yilmaz (20.), 1:1 Fehr (80.), 1:2 Fehr (84.), 2:2 Schümberg (90.), 2:3 Nishikawa (95.), 2:4 Tolba (105.) Schiedsrichter: Marvin Dominik Szlapa

Doch er verzog - und das rächte sich. Denn vier Minuten danach war es Jeff-Denis Fehr, der für Uerdingen den späten Ausgleich erzielte. Es war der Auftakt einer irren Schlussphase. Erst schnürte Fehr den Doppelpack, der KFC schien sich zu retten. Dann gab es in der 90. Minuten Elfmeter für die Gastgeber. Yannik Schümberg schnappte sich die Kugel und traf - 2:2.

Konsequenz: Die Partie ging in die Verlängerung. Hier setzte sich der Favorit durch. Bitter für den Bezirksligisten. Das 2:3 nach 95 Minuten fiel durch ein Eigentor von Jumaru Nishikawa - nach 105 Minuten machte Adam Tolba mit dem 4:2 den Deckel auf die Partie - da spielte auch der verschossenen Elfmeter von Melvin Ramusović (117.) keine Rolle mehr.

Nach dem Zittersieg trifft der KFC Uerdingen in der 2. Runde auf den TVD Velbert aus der Oberliga.

Hier die Paarungen der 2. Runde in der Übersicht

SF Baumberg (Oberliga) - 1. FC Bocholt (Regionalliga)

TVD Velbert (Oberliga) - KFC Uerdingen (Regionalliga)

Germania Ratingen (Oberliga) - SpVg Schonnebeck (Oberliga)

1. FC Monheim (Oberliga) - SV Sonsbeck (Oberliga)

Mülheimer FC 97 (Oberliga) - RWE (3. Liga)

FC Büderich (Oberliga) - SC Union Nettetal (Oberliga)

1. FC Kleve (Oberliga) - ETB SW Essen (Oberliga)

Adler Union Frintrop (Landesliga) - Rot-Weiß Oberhausen (Regionalliga)

DV Solingen (Landesliga) - Wuppertaler SV (Regionalliga)

SF Hamborn 07 (Landesliga) - MSV Duisburg (Regionalliga)

SV Scherpenberg (Landesliga) - VfB Hilden (Oberliga)

VfL Jüchen-Garzweiler (Landesliga) - SSVg Velbert (Oberliga)

SC Kapellen-Erft (Landesliga) - VfB Homberg (Oberliga)

FC Kray (Landesliga) - SV Biemenhorst (Oberliga)

DJK Neuss-Gnadental (Bezirksliga) - TSV Meerbusch (Oberliga)

VfR Krefeld-Fischeln (Landesliga) - SC St. Tönis (Oberliga)