FC Gütersloh: "Bildungsreise" nach Mallorca - Partylaune nach historischer Saison

Nach dem Westfalenpokal-Triumph herrschte bei den Akteuren des FC Gütersloh eine ausgelassene Feierstimmung. Es war die Krönung für eine außerordentlich erfolgreiche Spielzeit.

Mit 4:3 nach Elfmeterschießen bezwang der FC Gütersloh die SpVgg Erkenschwick im Finale des Westfalenpokals. Die Gütersloher zogen damit nach mehr als 20 Jahren wieder in die erste DFB-Pokalrunde ein. Nach dem Spiel und der Pokalübergabe brachen alle Dämme bei den Ostwestfalen.

Den entscheidenden Elfer zum umjubelten Pokalsieg verwandelte Allan Firmino Dantas, der nach seinem Treffer ins Gütersloher Glück sichtlich ergriffen war: "Wahnsinn, vor allem dank so eines Hexers (Torhüter Jarno Peters, Anm. d. Red.), der zwei Elfer für uns hält und Erkenschwick damit eine ordentliche Hypothek aufdrückt. Dann spürst du schon, dass etwas in der Luft liegt. Nach meinem Treffer waren es einfach nur Emotionen pur. Für diesen Moment machen wir das alle und jetzt möchte ich nur noch mit meinen Jungs feiern. Das war einfach ein genialer Moment vor einer genialen Kulisse."

FCG-Keeper Peters hatte mit seinen zwei gehaltenen Elfmetern einen großen Anteil am Finaltriumph der Ostwestfalen. Dass das kein Zufall war, verriet er anschließend im Gespräch mit RevierSport: "Ich habe ein, zwei Informationen über die Schützen von Erkenschwick erhalten. Beim zweiten Schützen wusste ich, dass er wahrscheinlich in die Mitte schießen wird." So avancierte der 29-Jährige schließlich zum Pokalhelden.

Dantas zog nach diesem Pokalthriller ein überglückliches Saisonfazit: "Ein unglaubliches Gefühl, nachdem wir so hart dafür gearbeitet haben. Ich bin jetzt eineinhalb Jahre hier, letztes Jahr haben wir den Aufstieg verpasst und dieses Jahr nach einer brutalen Rückrunde dann den Aufstieg gepackt, da hatten wir schon einen sehr emotionalen Höhepunkt. Das mit diesen Fans, dem Verein und den Jungs zu erleben ist für mich etwas ganz Spezielles. Das war eine Saison, die es so in diesem Verein noch nicht gab. Den Westfalenpokal jetzt so emotional im Elfmeterschießen zu gewinnen, ist unglaublich und unbeschreiblich."

Das ist das i-Tüpfelchen auf dieser Saison, der Pokalsieg setzt dem ganzen noch die Krone auf nach der Euphorie durch den Aufstieg. Kevin Freiberger

Auch FCG-Stürmer Kevin Freiberger, der mit dem Gewinn des Westfalenpokals seine Titelsammlung weiter aufstocken konnte, zeigte nach dem Pokalsieg seine Erleichterung: "Das ist das i-Tüpfelchen auf dieser Saison, der Pokalsieg heute setzt dem ganzen noch die Krone auf nach der Euphorie durch den Aufstieg. Auch im Hinblick auf den Spielverlauf, wir waren unheimlich nervös und haben nicht ins Spiel gefunden. Das Elfmeterschießen hat eh seine eigene Dramatik. Ich bin schon echt froh, dass wir das Ding gewonnen haben."

Der erste Westfalenpokal-Erfolg in der Vereinsgeschichte wird noch bis spät in die Nacht gefeiert werden. Für die Mannschaft von Trainer Julian Hesse steht anschließend nach einer langen und kräftezehrenden Spielzeit der verdiente Urlaub an. Wie für Fußballer fast schon branchenüblich geht es nach Mallorca. "Da reißen wir heute noch einiges ab. Morgen geht es dann nach Mallorca, das wird eine Bildungsreise (lacht)", verrät Pokalheld Dantas.