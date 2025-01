Der Wuppertaler SV hat bei der Hallenstadtmeisterschaft enttäuscht. Der Regionalligist wurde am Ende nur Vierter.

Union Wuppertal: So heißt der Sieger der Hallenstadtmeisterschaft 2025 in der bergischen Metropole. Im Finale besiegte der A-Ligist den Bezirksligisten TSV Ronsdorf mit 2:0. Dieser hatte zuvor den Wuppertaler SV nach Neun-Meter-Schießen (7:6) im Halbfinale besiegt.

Der WSV unterlag auch im Spiel um Platz drei nach Neun-Meter-Schießen. Diesmal mit 4:5 gegen den SC Sonnborn. Wuppertals Trainer Sebastian Tyrala fand im Anschluss an die Hallenstadtmeisterschaft gegenüber RevierSport deutliche Worte.

Tyrala erklärte: "Mit diesem Auftritt und Platz vier können wir nicht zufrieden sein. Das war zu wenig! Das habe ich den Jungs auch deutlich zu verstehen gegeben. Wir sind der Wuppertaler SV und spielen in der 4. Liga. Da muss es eigentlich schon das Ziel sein, solch ein Turnier zu gewinnen. Es geht ja auch um Prestige. Dass am Ende ein A-Ligist das Ding gewinnt, ist verdient. Die Antwort nach dem Warum ist einfach: Union Wuppertal hat alles rausgehauen, mit Herz und Leidenschaft gespielt. Das ist bei solch einem Turnier wichtiger als vermeintliche Viertliga-Qualität."

Der WSV war immerhin mit Spielern wie Beyhan Ametov, Marco Terrazzino, Oktay Dal, Levin Müller, Noel-Etienne Reck, Yousef Quashi und Subaru Nishimura angetreten. Im Tor waren Emil Metz und Torwarttrainer Rene Grabowski im Einsatz. Zu allem Überfluss verletzte sich auch noch Nishimura am Knie. "Er hatte große Schmerzen. Ich hoffe, dass das keine schwerwiegende Verletzung ist", berichtete Tyrala.

Wuppertaler SV: Fünf Testspiele in zwei Wochen

Für die WSV-Profis geht es schon am Sonntag (5. Januar, 12 Uhr) weiter. Dann steht das Testspiel beim Bundesligisten VfL Bochum an. Am Mittwoch (8. Januar, 19 Uhr) wird auf der Oberbergischen Straße dann gegen Germania Ratingen getestet, bevor es am Sonntag (12. Januar, 14 Uhr) zu den Sportfreunden Siegen geht. Am Montag (13. Januar) fliegt der Wuppertaler SV dann ins Türkei-Trainingslager nach Side.

Hier stehen am Mittwoch (15. Januar) und Samstag (19. Januar) Testspiele gegen FSV Luckenwalde und den SV Schermbeck an.