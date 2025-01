Rot-Weiß Oberhausen tritt mit seiner Traditionsmannschaft am Sonntag beim 18. NRW-Traditionsmasters in Mülheim an. Mit dieser Mannschaft will RWO den Titel holen.

Die Spannung steigt! Am Sonntag findet in der Westenergie SPORTHALLE MÜLHEIM das 18. NRW-Traditionsmasters statt. Die Halle wird mit 2.500 Zuschauern wieder voll werden. Für Kurzentschlossene gibt es aber ab 10.30 Uhr noch Restkarten an den Tageskassen zu kaufen.

Nach Rot-Weiss Essen hat nun auch Rot-Weiß Oberhausen bekanntgegeben, mit welchem Kader sie bei dem Legendenturnier ins Rennen gehen werden. Im Tor spielen Kai Hanysek und Frank Langela. Als Feldspieler sind Damiano Schirru, Julian Lüttmann, Tobias Hötte, David Jansen, Tim Hermes, Christoph Caspari, Ralf Schneider, Marcel Landers, Dalibor Gataric, Dominik Borutzki und Sebastian Mützel vorgesehen.

Die mit Abstand weiteste Anreise hat dabei David Jansen. Der Ex-Stürmer reist aus der Schweiz an. Jansen lebt inzwischen mit seiner Familie am Matterhorn und kommt nur für das Turnier zurück in den Ruhrpott. „Andere bezahlen tausende Franken für eine Woche Urlaub hier. Ich schaue jeden Tag von meinem Balkon auf das Matterhorn“, sagt Jansen. Die Fußballschuhe hat der 36-jährige Ex-Profi nach zwei Achillessehnen-Abrissen inzwischen an den Nagel gehängt. Eigentlich. Denn ab und an kickt er noch mit den Senioren des FC Zermatt um die Bergdörfer-Meisterschaft.

Inzwischen arbeitet er in dem Urlaubsort in einem Skigeschäft und hat sich in der Hochsaison für das erste Januarwochenende zwei Tage frei genommen, um für die Traditionsmannschaft der Kleeblätter aufzulaufen.

107 Spiele hat Jansen in der 3. Liga und Regionalliga West für RWO von 2012 bis 2016, mit einer Unterbrechung beim Chemnitzer FC, absolviert. Auch heute verfolge er über RevierSport beinahe täglich noch alles über seinen ehemaligen Verein und freue sich sehr, dass die Kleeblätter in dieser Saison bislang so eine gute Rolle spielen. „RWO war meine beste Zeit“, sagt Jansen rückblickend. Auch an das Stadion Niederrhein habe er nur gute Erinnerungen. „Zu den alten Anekdoten werden bestimmt viele neue Eindrücke und Emotionen hinzukommen“, hofft er.

Die von Carsten Kemnitz betreute Mannschaft tritt in der Gruppe B an und wird ab 12:48 Uhr ins Turnier einsteigen. Zunächst geht es gegen den MSV Duisburg. Um 14.00 Uhr spielen die Kleeblätter gegen den FC Schalke 04 und um 15.30 Uhr gegen die Mülheim ALL-STARS (15:30 Uhr). Der Erst-/ und Zweitplatzierte jeder Gruppe treten anschließend in K.-o.-Spielen ab 16:40 Uhr an.