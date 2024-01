Halle Oberhausen: Liveticker des Finaltags der Stadtmeisterschaft - Der FC Sterkrade 72 ist Stadtmei

Bei der Oberhausener Hallenstadtmeisterschaft stehen an diesem Sonntag die Entscheidungen an. Unser Liveticker zum Finaltag.

Der Spielclub verschießt. Der FC Sterkrade 72 ist Stadtmeister! Wieder legt der FC vor.

Und erneuter Ausgleich.

Sterkrade trifft - 2:1.

Der SC gleicht aus.

Sterkrade geht in Front.

Auch der Spielclub scheitert.

Der erste Schütze von Sterkrade scheitert am Keeper.

Das Neunmeterschießen beginnt

10. Minute: Kurz vor dem Ende gleicht der Spielclub aus. Es gibt Neunmeterschießen.

7. Minute: Rote Karte für den Spielclub. Unfassbar, wie sich der Verein hier präsentiert.

4. Minute: Nach fünf Minuten Pause haben sich die Gemüter beruhigt. Es geht weiter.

3. Minute: Das Spiel ist unterbrochen. Auf der Tribüne kam es zu Auseinandersetzungen.

3. Minute: Der Außenseiter aus Sterkrade geht per Freistoß in Front.

Anpfiff Finale SC 1920 Oberhausen - FC Sterkrade 72

Abpfiff: SuS 21 Oberhausen - SV Adler Osterfeld 4:2

9. Minute: SuS erhöht wieder auf 4:2.

7. Minute: Tatsächlich der Anschluss. Nur noch 2:3.

7. Minute: Ein Ehrentreffer? Oder mehr? 1:3.

6. Minute: Und das Dritte. Osterfeld merkt man die Halbfinal-Pleite an.

2. Minute: Ein Traumtor per Hacke besorgt das 2:0.

1. Minute: Mit der ersten Aktion geht SuS in Führung.

Anpfiff Spiel um Platz 3 SuS 21 Oberhausen - SV Adler Osterfeld

b]Abpfiff:[/b] FC Sterkrade 72 - SV Adler Osterfeld 3:0

10. Minute: Wieder in Überzahl gibt es das Dritte.

9. Minute: Das dürfte die Entscheidung sein. 2:0 für Sterkrade.

9. Minute: SV Adler Osterfeld kassiert die Rote Karte. Danach brechen die Sicherungen bei Spielern durch.

8. Minute: Sterkrade 72 geht in Front.

Anpfiff Halbfinale 2 FC Sterkrade 72 - SV Adler Osterfeld

Abpfiff: SC 1920 Oberhausen - SuS 21 Oberhausen 4:2 n. E.

Und der Spieler bleibt eiskalt. Der SC 1920 steht im Finale.

Aber SuS 21 trifft. Jetzt der Matchball beim Spielclub.

Das 2:0 für den Spielclub. Verschießt SuS ist das Spiel vorbei.

SuS schießt drüber.

Der Spielclub trifft.

Thorsten Möllmann ist kaum zu halten. Er plädiert darauf, dass die Zeit schon abgelaufen war.

10. Minute: 0,6 Sekunden sind auf der Uhr dann trifft der SuS nach einem Freistoß zum Ausgleich. Es geht in das Neunmeter-Schießen.

7. Minute: Der Spielclub 20 geht im Halbfinale in Führung.

Anpfiff Halbfinale 1 SC 1920 Oberhausen - SuS 21 Oberhausen

Abpfiff: Rot-Weiß Oberhausen II - SV Adler Osterfeld 1:3

10. Minute: Immerhin der Ehrentreffer zum 3:1.

10. Minute: Ein Eigentor zum 3:0. RWO ist raus.

4. Minute: Und das Zweite hinterher. RWO sieht angeschlagen aus.

3. Minute: Osterfeld macht das 1:0.

Anpfiff Viertelfinale 4 Rot-Weiß Oberhausen II - SV Adler Osterfeld

Abpfiff: SC Eintracht Oberhausen - FC Sterkrade 1:2

10. Minute: Noch einmal der Anschluss der Eintracht.

4. Minute: Das 2:0 folgt.

3. Minute: Der FC Sterkrade erzielt das 1:0.

Anpfiff Viertelfinale 3 SC Eintracht Oberhausen - FC Sterkrade

Abpfiff: SuS 21 Oberhausen - Glück-Auf Sterkrade 7:1

10. Minute: Mit dem Abpfiff gelingt noch das 7:1.

10. Minute: SuS spielt wunderbar und erzielt das 7:0.

8. Minute: Das halbe Dutzend ist voll.

7. Minute: Und das Fünfte gleich hinterher.

7. Minute: Jetzt wird es ganz klar. 4:0.

6. Minute: 3:0. Auch das dürfte in diesem Spiel schon die Entscheidung sein.

5. Minute: Der Bezirksligist stellt gegen den B-Ligist auf 2:0.

1. Minute: SuS Oberhausen legt vor.

Anpfiff Viertelfinale 2 SuS 21 Oberhausen - Glück-Auf Sterkrade

Abpfiff: SC 1920 Oberhausen - SC Buschhausen 3:0

8. Minute: Die Vorentscheidung. 3:0 für das Möllmann-Team.

6. Minute: Das 2:0 für den Spielclub.

5. Minute: Der Turnierfavorit SC 1920 geht in Front.

Anpfiff Viertelfinale 1 SC 1920 Oberhausen - SC Buschhausen

In circa zehn Minuten wartet dann das erste Viertelfinale zwischen SC 1920 Oberhausen und dem SC Buschhausen.

Damit steht auch fest, der Vorjahresdritte Schwarz-Weiß Alstaden rund um Raphael Steinmetz ist ausgeschieden. Ebenso der Vierte des Vorjahres und Geheimfavorit Spvgg Sterkrade 06/07.

Die Zwischenrunde ist beendet. Aus Gruppe A setzt sich RWO II als Gruppensieger durch. Auf Platz zwei folgt der SC Buschhausen. In Gruppe B zeigte SC 1920 Oberhausen ihr ganzes Können und zieht mit neun Punkten souverän weiter. Den 2. Platz sichert sich der FC Sterkrade. Gruppe C war bis zuletzt spannend am Ende zieht der B-Ligist Eintracht Oberhausen als Gruppensieger weiter, gefolgt von Glück-Auf Sterkrade. SuS 21 Oberhausen gewinnt Gruppe D souverän mit sieben Punkten, auf Rang zwei folgt Adler Osterfeld.

Abpfiff: SV Adler Osterfeld - Schwarz-Weiß Alstaden 2:1

9. Minute: Noch einmal der Anschluss für Alstaden.

8. Minute: Osterfeld erzielt das Zweite und steht mit einem Bein in der nächsten Runde.

2. Minute: Adler Osterfeld führt! Auch hier ist der Sieger weiter. Osterfeld reicht ein Unentschieden.

Anpfiff Gruppe D SV Adler Osterfeld - Schwarz-Weiß Alstaden

Abpfiff: Spvgg Sterkrade - SC Eintracht Oberhausen 1:1

6. Minute: Der Ausgleich.

3. Minute: Eintracht mit dem 1:0. Auch hier zieht der Sieger der Partie weiter.

Anpfiff Gruppe C Spvgg Sterkrade - SC Eintracht Oberhausen

Abpfiff: FC Sterkrade - VfR Oberhausen 4:0

10. Minute: In der letzten Minute gibt es auch noch das Vierte.

9. Minute: Das dürfte es gewesen sein. 3:0 für Sterkrade.

8. Minute: 2:0. Ist das schon die Entscheidung?

5. Minute: Der FC Sterkrade legt vor. Der Sieger der Partie steht im Viertelfinale.

Anpfiff Gruppe B: FC Sterkrade - VfR Oberhausen

Abpfiff: SC Buschhausen - DJK Adler Oberhausen 2:1

9. Minute: Ist das die Entscheidung? 2:1 für Buschhausen. Adler muss gewinnen.

6. Minute: Ein Kullerball zum Ausgleich.

4. Minute: DJK Adler Oberhausen macht das 1:0.

Anpfiff Gruppe A: SC Buschhausen - DJK Adler Oberhausen

Abpfiff: SuS 21 Oberhausen - SG Osterfeld 3:0

10. Minute: 3:0 in der letzten Minute.

8. Minute: Das 2:0 sorgt für klare Verhältnisse.

5. Minute: SuS Oberhausen legt vor und stände damit im Viertelfinale.

Anpfiff Gruppe D: SuS 21 Oberhausen - SG Osterfeld

Abpfiff: PSV Oberhausen - SV Glück-Auf Sterkrade 0:2

7. Minute: In Überzahl erhöhen die Sterkrader.

5. Minute: Sterkrade mit dem 1:0.

Anpfiff Gruppe C: PSV Oberhausen - SV Glück-Auf Sterkrade

Abpfiff: SC 1920 Oberhausen - SG Hibernia Alstaden 7:0

10. Minute: 7.0. Dann ist Ende.

10. Minute: Das halbe Dutzend ist voll.

7. Minute: Und das Fünfte, das dürfte der höchste Sieg des Tages werden.

5. Minute: 4:0 und die Hälfte der Spielzeit ist noch nicht rum.

4. Minute: Das könnte eine Klatsche für Hibernia geben. 3:0.

3. Minute: 2:0 für das Möllmann-Team.

1. Minute: SC geht mal wieder in Front.

Anpfiff Gruppe B: SC 1920 Oberhausen - SG Hibernia Alstaden

Abpfiff: DJK Arminia Lirich - Rot-Weiß Oberhausen II 0:4

9. Minute: 4:0. Jetzt hat RWO sich eingespielt.

8. Minute: Deckel drauf? 3:0.

8. Minute: 2:0 für Oberhausen. Damit wären sie im Viertelfinale.

5. Minute: RWO mit der Führung.

Anpfiff Gruppe A: DJK Arminia Lirich - Rot-Weiß Oberhausen II

Abpfiff: SV Adler Osterfeld - SG Osterfeld 1:0

2. Minute: Adler Osterfeld legt früh vor.

Anpfiff Gruppe D: SV Adler Osterfeld - SG Osterfeld

Abpfiff: Spvgg Sterkrade - SV Glück-Auf Sterkrade 1:1

8. Minute: Der Ausgleich für Gluck-Auf.

6. Minute: Der Favorit geht mit 1:0 in Front.

Anpfiff Gruppe C: Spvgg Sterkrade - SV Glück-Auf Sterkrade

Abpfiff: FC Sterkrade - SG Hibernia Alstaden 2:0

10. Minute: Die Entscheidung, 2:0.

9. Minute: Forger bringt den FC Sterkrade in Führung.

Anpfiff Gruppe B: FC Sterkrade - SG Hibernia Alstaden

Abpfiff: SC Buschhausen - Rot-Weiß Oberhausen II 0:1

8. Minute: RWO geht spät im Spiel in Front.

Anpfiff Gruppe A: SC Buschhausen - Rot-Weiß Oberhausen II

Abpfiff: Schwarz-Weiß Alstaden - SuS 21 Oberhausen 1:1

7. Minute: Das 1:1 von SuS Oberhausen.

2. Minute: Steinmetz netzt zum Dritten Mal heute und somit zum 1:0

Anpfiff Gruppe D: Schwarz-Weiß Alstaden - SuS 21 Oberhausen

Abpfiff: SC Eintracht Oberhausen - PSV Oberhausen 4:0

10. Minute: Mit dem Schlusspfiff fällt auch noch das 4:0

8. Minute: Jetzt zaubert sich Eintracht Oberhausen zum Dritten.

4. Minute: Eintracht geht in Führung.

Anpfiff Gruppe C: SC Eintracht Oberhausen - PSV Oberhausen

Abpfiff: VfR 08 Oberhausen - SC 1920 Oberhausen 0:3

10. Minute: Auch das 3:0 fällt noch.

9. Minute: Die Vorentscheidung. 2:0 für SC 1920.

7. Minute: Der Sportclub geht nach einem Freistoß in Führung.

Anpfiff Gruppe B: VfR 08 Oberhausen - SC 1920 Oberhausen

Abpfiff: DJK Adler Oberhausen - DJK Arminia Lirich 1:2

10. Minute: Oder doch nicht? Anschluss Adler Oberhauusen. Aber dann ist Schluss.

10. Minute: Kurz vor Schluss fällt mit dem 2:0 die Entscheidung.

5. Minute: Lirich mit dem 1:0.

Anpfiff Gruppe A: DJK Adler Oberhausen - DJK Arminia Lirich

Abpfiff: Sportgemeinschaft Osterfeld - Schwarz-Weiß Alstaden 3:3

10. Minute: Der Ausgleich für den Underdog.

9. Minute: Anschluss von Osterfeld.

8. Minute: Und wieder Steinmetz. 3:1.

6. Minute: Raphael Steinmetz erzielt die erneute Führung.

5. Minute: SG Osterfeld gleicht aus.

3. Minute: Ein Fallrückzieher bringt Alstaden in Führung. Jetzt schon das Tor des Tages!

Anpfiff Gruppe D: Sportgemeinschaft Osterfeld - Schwarz-Weiß Alstaden

Abpfiff: SV Glück-Auf Sterkrade - SC Eintracht Oberhausen 1:1

8. Minute: Der schnelle Ausgleich der Eintracht.

8. Minute: Sterkrade geht durch ein Traumtor in Führung.

Anpfiff Gruppe C: SV Glück-Auf Sterkrade - SC Eintracht Oberhausen

Abpfiff: SG Hibernia Alstaden - VfR 08 Oberhausen 0:4

8. Minute: 4:0, jetzt wird es sehr deutlich.

6. Minute: Und das 3:0. Das geht hier viel zu schnell für den B-Ligist.

5. Minute: Der Favorit erhöht.

3. Minute: VfR Oberhausen erzielt das 1:0.

Anpfiff Gruppe B: SG Hibernia Alstaden - VfR 08 Oberhausen

Abpfiff: Rot-Weiß Oberhausen II – DJK Adler Oberhausen 1:1

5. Minute: RWO gleicht aus.

2. Minute: Adler Oberhausen legt vor.

Anpfiff Gruppe A: Rot-Weiß Oberhausen II – DJK Adler Oberhausen

Abpfiff: SuS 21 Oberhausen – SV Adler Osterfeld 2:1

9. Minute: Der Bezirksligist dreht das Spiel.

6. Minute: Die postwendende Antwort von SuS 21 Oberhausen.

6. Minute: Der A-Ligist geht in Front.

Anpfiff Gruppe D: SuS 21 Oberhausen – SV Adler Osterfeld

Abpfiff: PSV Oberhausen – Spvgg Sterkrade 06/07 1:2

10. Minute: 2 Sekunden vor dem Ende fällt dann noch der Siegtreffer für Spvgg Sterkrade.

10. Minute: 30 Sekunden vor dem Ende gleicht der Bezirksligist aus.

3. Minute: Führung für PSV.

Anpfiff Gruppe C: Postsportverein Oberhausen – Spvgg Sterkrade 06/07

Abpfiff: SC 1920 Oberhausen – FC Sterkrade 1:0

2. Minute: SC 1920 Oberhausen mit der frühen Führung.

Anpfiff Gruppe B: SC 1920 Oberhausen – FC Sterkrade

Abpfiff: DJK Arminia Lirich – SC Buschhausen 0:2

10. Minute: 30 Sekunden vor dem Ende erzielt Buschhausen das 2:0 und damit die Entscheidung.

7. Minute: Buschhausen mit der Führung. Anpfiff Gruppe A: DJK Arminia Lirich – SC Buschhausen

9:55 Uhr: In Kürze beginnt hier in der Willy-Jürissen-Halle die erste Partie.

9:35 Uhr: Wir werfen einen Blick auf die Gruppen. Gruppe A besteht aus Rot-Weiß Oberhausen II, SC Buschhausen, DJK Adler Oberhausen und DJK Arminia Lirich. In Gruppe B treten SC 1920 Oberhausen, FC Sterkrade, VfR 08 Oberhausen und Hibernia Alstaden an. SpVgg Sterkrade, Glück-Auf Sterkrade, Post SV Oberhausen und SC Eintracht Oberhausen spielen in Gruppe C. SV Adler Osterfeld, SuS 21 Oberhausen, SG Osterfeld und Schwarz-Weiß Alstaden sind in der Gruppe D zuhause.

Hallo und herzlich willkommen aus Oberhausen. Heute startet der Finaltag mit der Zwischenrunde der Hallenstadtmeisterschaft. 16 Mannschaften kämpfen in vier Gruppen um den Einzug in das Viertelfinale. Die zwei Gruppenbesten jeder Gruppe qualifizieren sich dafür. Ab 10 Uhr rollt der Ball!