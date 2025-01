Knapp eine Woche nach dem Sieg in Kiel muss Hoffenheim den nächsten Rückschlag hinnehmen. Tottenham ist zu stark.

Die TSG 1899 Hoffenheim steht in der Europa League vor dem Aus. Das Team von Trainer Christian Ilzer verlor am Donnerstagabend mit 2:3 (0:2) gegen den englischen Traditionsclub Tottenham Hotspur. Am achten und letzten Spieltag muss nun ein Sieg beim RSC Anderlecht her, um eventuell noch die Playoffs des zweithöchsten europäischen Fußball-Vereinswettbewerbs erreichen zu können.

Der englische Nationalspieler James Maddison (3. Minute) und Heung-min Son (22.) sorgten vor 30.150 Zuschauern im ausverkauften Stadion in Sinsheim zunächst früh für klare Verhältnisse. In der 68. Minute gelang Anton Stach der Anschlusstreffer. Der ehemalige Bundesliga-Profi Son stellte in der 77. Minute die Zwei-Tore-Führung für Tottenham wieder her. Das 2:3 durch David Mokwa (88.) kam aber für die TSG zu spät.

Damit bleibt es bei nur einem Sieg für Hoffenheim in den sieben Gruppenspielen. In der Bundesliga stecken die Kraichgauer im Abstiegskampf.

Rio-Weltmeister Mats Hummels und der italienische Fußball-Erstligist AS Rom haben die Chance auf ein direktes Weiterkommen verpasst. Am vorletzten Spieltag unterlag die Roma bei AZ Alkmaar mit 0:1 (0:0). Mit neun Punkten aus sieben Spielen muss das Team von Claudio Ranieri nun sogar um die Teilnahme an den Play-offs bangen.

Nach einer chancenarmen ersten Hälfte mit leichten Vorteilen für Alkmaar ging es torlos in die Pause. Auch im zweiten Durchgang blieben Torchancen Mangelware. Der irische Nationalspieler Troy Parrott (80.) sorgte aber dann in der Schlussphase für den umjubelten Siegtreffer des Heimteams, das mit dem Erfolg Rom in der Tabelle überholte.

Am achten und letzten Spieltag der Gruppenphase trifft Hummels mit seiner Mannschaft auf Eintracht Frankfurt mit seinen ehemaligen Teamkollegen Mario Götze (30. Januar/21.00 Uhr).

Auch dank eines Traumtors von Teenager Can Uzun hat Eintracht Frankfurt ohne Omar Marmoush den nächsten großen Schritt Richtung Achtelfinale gemacht. Der 19 Jahre alte Uzun erzielte beim 2:0 (0:0)-Heimsieg der Hessen über Ferencváros Budapest mit einem Distanzschuss in der 49. Minute in den Winkel die Führung. Zehn Minuten später erhöhte Hugo Ekitiké.

Nach dem endgültigen Abschied von Topstürmer Marmoush zu Manchester City in die Premier League feierten die Frankfurter den fünften Sieg in der Gruppenphase des zweithöchsten europäischen Fußball-Vereinswettbewerbs. Mit 16 Punkten hat die Eintracht nur drei Zähler weniger als Tabellenführer Lazio Rom. Wie in der Bundesliga als Dritter setzt sich die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller auch in der Europa League in der Spitzengruppe fest.

Die weitere Konkurrenz um den direkten Einzug in die Runde der besten 16 patzte allerdings nicht ausreichend, sodass die Frankfurter erst am kommenden Donnerstag (21.00 Uhr) bei der AS Rom alles klarmachen können.