Während in der Regionalliga West mit dem MSV Duisburg der Aufsteiger so gut wie feststeht, ist es in der Südwest-Staffel sehr eng.

Arbeitssieg am Freitagabend (28. März 2025): Die U23 der TSG Hoffenheim bezwang die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz mit 2:0 (2:0) und legte damit in der Regionalliga Südwest vor. "Es war ein guter Start in eine schwierige Englische Woche. Wichtig war, direkt mit der ersten Chance in Führung zu gehen. Wir hätten uns das Leben leichter machen können, haben aber insgesamt gar nichts hinten zugelassen. Das war am Ende der Schlüssel zum Heimsieg", sagte Hoffenheim-II-Coach Vincent Wagner nach der Partie. Am Samstag zogen die Verfolger SGV Freiberg (1:0-Sieg gegen Eintracht Trier), die aber nicht aufsteigen wollen und können, sowie die Kickers Offenbach (3:2 gegen die U23 des FSV Mainz 05, Anm. d. Red.) nach. Freiberg ist drei und Offenbach vier Punkte hinter Hoffenheim II. Und: Eintracht Frankfurt II siegte mit 3:2 beim Göppinger SV. In der 8. 41. und 61. Minute schoss Kaan Inanoglu jeweils einen Treffer - Hattrick! Der 19-jährige Ex-Stürmer des MSV Duisburg steht jetzt bei 26 Spielen und zwölf Buden für die Eintracht-Reserve. Wie RevierSport erfuhr, sind mehrere Zweitligisten und Süper-Klubs an einer Verpflichtung Inanoglus interessiert. "Wir beteiligen uns nicht an Spekulationen. Klar ist, dass Kaan seine Sache gut macht und sich bei der Eintracht wohl fühlt. Er verfolgt das Ziel, im Frankfurt-Trikot in der Bundesliga zu spielen", sagt Sercan Güvenisik, Inanoglus Berater, gegenüber RevierSport. Eintracht Frankfurt: Marktwert seit seinem Wechsel verdoppelt - Ex-MSV-Talent legt erneut zu Kaan Inanoglu war einer der wenigen Lichtblicke in der letzten Saison beim MSV Duisburg, als der Klub in die Regionalliga abstieg. Doch das heute 19-jährige Stürmertalent entschied sich im vergangenen Sommer gegen einen Verbleib und unterschrieb einen Vertrag bei der U21 von Eintracht Frankfurt. Und bis dato scheint sich der Wechsel des im US-amerikanischen Dallas geborenen türkischen Junioren-Nationalspielers absolut ausgezahlt zu haben. Für die Eintracht-Reserve, die in der Regionalliga Südwest unterwegs ist, stand Inanoglu in allen 25 Ligaspielen auf dem Platz - und: zwölf Tore erzielte er auch. Das ehemalige MSV-Juwel, das seine erste komplette Saison im Seniorenbereich absolviert, zeigt konstant gute Leistungen. Honoriert wurde dies nun vom Portal "transfermarkt.de", das am Donnerstag die Marktwerte in der Regionalliga Südwest aktualisierte. Inanoglus Marktwert wurde von 175.000 Euro leicht auf 200.000 Euro angehoben.

