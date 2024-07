Thomas Christiansen ist als Nationaltrainer bei der Copa America mit Überraschungs -Viertelfinalist Panama aktuell eingespannt. Dennoch findet er Zeit, um auch die EM zu verfolgen.

Als eiskalter Mittelstürmer schoss sich Thomas Christiansen einst im Trikot des VfL Bochum mit 21 Toren zum Bundesliga-Torschützenkönig. Mittlerweile ist der 51-Jährige als Nationaltrainer in Panama angekommen und konnte bei der Copa America für eine faustdicke Überraschung sorgen. Mit den "Canaleros" lies er in der Gruppenphase Gastgeber USA hinter sich und machte den historischen Einzug in das Viertelfinale klar. Parallel hat Christensen, der in Dänemark geboren ist, aber die spanische Staatsbürgerschaft besitzt, allerdings auch immer ein Auge auf der Europameisterschaft - und freut sich ganz besonders auf das Viertelfinale zwischen Deutschland und Spanien, für das er zwei Länderspiele absolvierte.

Thomas Christensen, Sie stecken mit Panama mitten in der Copa America. Bleibt da überhaupt Zeit für die EM?

"Ein paar Spiele ich verfolgt zwischen der Analyse unserer eigenen Gegner. Ich habe auch das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Dänemark gesehen. Die Dänen haben mir nicht so viel Freude gemacht, weil sie in der Gruppenphase drei Mal unentschieden gespielt haben ohne eine große Leistung zu zeigen. In den KO-Phasen kann immer alles passieren, aber Deutschland war besser und hat das Spiel mit Kontrolle gewonnen."

Für mich sind Deutschland und Spanien die absoluten Favoriten. Es ist schade, dass sie jetzt schon so früh gegeneinander spielen. Thomas Christiansen

Im Viertelfinale kommt es nun zum Duell zwischen Deutschland und Spanien. Was für ein Spiel erwarten Sie am Freitagabend?

"Für mich sind Deutschland und Spanien die absoluten Favoriten. Es ist schade, dass sie jetzt schon so früh gegeneinander spielen. Es sind spielerisch und auch von der Qualität die beiden besten Mannschaften, weshalb es ein tolles Spiel für den Zuschauer wird."

Was spricht für Deutschland, was für Spanien - und wer setzt sich am Ende durch?

"Ich erwarte ein offensives Spiel von beiden Seiten. Beide werden versuchen, das Spiel mit ihrer klaren Idee, die beide Mannschaften haben, zu gewinnen. Wer es am Ende macht, das ist schwierig zu sagen. Deutschland ist aus meiner Sicht physisch stärker, aber ich mag die neuen Spieler, die in den spanischen Kader gekommen sind sehr gerne. Zum Beispiel Lamine Yamal und Nico Williams auf den Flügeln. Der, der am wenigsten Fehler macht, der wird das Spiel gewinnen."

Für Sie geht es mit Panama in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen Kolumbien weiter. Wie stehen die Chancen auf eine erneute Überraschung?

"Mit dem Sieg gegen Bolivien haben wir es zuletzt in das Viertelfinale geschafft. Das war etwas Besonderes und Historisches hier in Panama. Nie zuvor haben wir das erreicht und das ganze Land ist froh darüber. Gegen Kolumbien wird es nun sehr schwierig, denn die Kolumbianer gehören zu den Favoriten. In meinen Augen zählen sie neben Argentinien und Uruguay zu den besten drei Mannschaften im Moment. Aber wir werden alles versuchen, um doch zu gewinnen. Im Viertelfinale sind es nur 90 Minuten und dann geht es direkt in das Elfmeterschießen. Hoffentlich schaffen wir es, aber es wird ganz schwierig." mit gp