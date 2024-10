Leverkusen, Leipzig und Stuttgart nahmen ihre Pflichthürden in der zweiten Pokalrunde. Köln wirft einen Bundesliga-Aufsteiger raus, Regensburg zeigt sein Pokal-Gesicht.

Am Dienstagabend (29. Oktober) standen acht Partien der zweiten DFB-Pokal-Runde auf dem Programm. Der FC Schalke war zu Gast beim Bundesligisten FC Augsburg und musste nach einer 0:3-Niederlage die Segel streichen. Das gleiche Schicksal ereilte den BVB, der nach Verlängerung mit 0:1 gegen den VfL Wolfsburg verlor.

Im Duell zweiter Erstligisten setzte sich RB Leipzig mit 4:2 (3:1) gegen den FC St. Pauli durch. Yussuf Poulsen (12./30.), Christoph Baumgartner (17.) und Joker Antonio Nusa (80.) erzielten die Treffer für den Pokalsieger von 2022 und 2023, der damit Rückenwind und vor allem frische Kräfte mit in den Liga-Gipfel beim BVB am Samstag (18.30 Uhr) nimmt. Morgan Guilavogui (28.) und Eric Smith (59.) trafen für die Gäste.

Titelverteidiger Bayer Leverkusen hat souverän das Achtelfinalticket gebucht. Das Team von Trainer Xabi Alonso gewann vor heimischer Kulisse gegen den Zweitligisten SV Elversberg ohne Probleme mit 3:0 (3:0). Stürmer Patrik Schick brachte Leverkusen mit einem frühen Doppelpack (2., 9.) schnell auf die Siegerstraße. Der Spanier Aleix Garcia sorgte noch vor der Pause (36.) per Freistoß für den Endstand.

Für den letzten verbliebenden Viertligisten Kickers Offenbach war nach einer 0:2-Niederlage gegen den Zweitligisten Karlsruher SC die Pokalreise beendet.

Stuttgart trotz Fehlentscheidung weiter, Jubel bei Köln und Regensburg

Der VfB Stuttgart ist trotz einer Fehlentscheidung weiter in allen drei Wettbewerben vertreten. Durch ein 2:1 (1:1) gegen den letztjährigen Pokalfinalisten 1. FC Kaiserslautern zogen die Schwaben ins Achtelfinale ein. Nick Woltemade brachte den VfB in Führung (14.), Boris Tomiak glich vor der Pause per Strafstoß aus (43.), nachdem Marlon Ritter von Fabian Rieder - allerdings außerhalb des Sechzehners - zu Fall gebracht wurde. Chris Führich erzielte den Siegtreffer (75.).

Zwei Tage nach der Entlassung von Cheftrainer Joe Enochs hat Jahn Regensburg für eine Überraschung gesorgt und das Zweitliga-Duell gegen die SpVgg Greuther Fürth mit 1:0 (0:0) für sich entschieden. Interimstrainer Andreas Patz bejubelte den ersten Sieg seit dem 1:0-Heimerfolg gegen den VfL Bochum in der ersten Pokalrunde. Rasim Bulic erzielte den goldenen Treffer (59.), holte sich aber kurz darauf noch die Rote Karte ab (63.).

Der kriselnde 1. FC Köln hat durchaus überraschend den Bundesligisten Holstein Kiel ausgeschaltet. Der Absteiger, der in der 2. Liga arge Probleme hat, setzte sich in einem ganz zähen Spiel mit 3:0 (1:0) durch und zog erstmals seit drei Jahren ins Achtelfinale ein. Für die Tore sorgten Tim Lemperle (8.) und Luca Waldschmidt, der doppelt netzte (84., 90.+7).