Viertligist Kickers Offenbach bietet dem Zweitligisten Karlsruher SC lange Paroli und schnuppert an der nächsten Überraschung im DFB-Pokal. Doch der Favorit siegt mit 2:0 (0:0).

Für Regionalligist Kickers Offenbach und Trainer Christian Neidhart endete die Reise im DFB-Pokal in der zweiten Runde gegen den Karlsruher SC.

Vor den Augen von DFB-Sportdirektor Rudi Völler siegte der Zweitligist beim letzten verbliebenen Viertligisten mit 2:0 (0:0). Die Treffer vor 20.071 Zuschauern am Bieberer Berg erzielten Budu Zivzivadze (62. Minute) und Marcel Beifus (72.).

Somit gibt es in diesem Jahr kein weiteres Pokal-Märchen für Neidhart nach 2021. Damals ging es für den 56-Jährigen als Cheftrainer von Rot-Weiss Essen - RWE schaltete Bielefeld, Düsseldorf und Leverkusen aus, bevor gegen Kiel Endstation war - bis ins Pokal-Viertelfinale.

Mit Ron Berlinski war ein weiterer ehemaliger Essener beteiligt. Der 30-jährige Stürmer, der in in dieser Saison in bisher 14 Liga-Einsätzen sieben Tor erzielte, stand in der Startformation. In der 84. Minute wurde er durch Valdrin Mustafa ersetzt.

Knappes Aus - Offenbach verlangt Karlsruhe einiges ab

Im Vergleich zum 5:0 gegen die Sportfreunde Lotte in der ersten Runde hatte der KSC dieses Mal aber deutlich mehr Mühe. Von einem Zwei-Klassen-Unterschied war in einer ereignisarmen ersten Hälfte nichts zu sehen.

Die Kickers hielten gut dagegen und zeigten sich vor allem in der Defensive sehr aufmerksam. Nur ein einziges Mal wurde es in den ersten 45 Minuten vor dem Offenbacher Tor gefährlich, als ein Versuch von Dzenis Burnic aus aussichtsreicher Position über das Tor ging (26.).

Auch nach dem Seitenwechsel sahen die Zuschauer zunächst ein ausgeglichenes Spiel - unter ihnen war auch Völler, der für den OFC als Jugendlicher spielte und bei dem Traditionsklub seine Profikarriere begann.

Offenbachs Dimitrij Nazarov vergab die erste gute Chance der zweiten Hälfte. Seine Direktabnahme rauschte über das Tor (53.). Auf der Gegenseite nutzte Zivzivadze eine der wenigen KSC-Möglichkeiten zur Führung. Anschließend sorgte Beifus nach einer Ecke für die Entscheidung (72.). mit dpa

Die Statistik zum Spiel:

Kickers Offenbach: Brinkies - Moreno Giesel, Breitenbach, Sorge, Arh Cesen - Dejanovic (84. S. Korb), Wachs (88. Mesanovic), B. Barry, Nazarov (84. Urbich), Ünlücifci (70. Mensah) - Berlinski (84. Mustafa)

Karlsruher SC: Weiß - S. Jung, Franke, Beifus, Herold (84. La. Günther) - Burnic (77. Conté), N. Rapp, Heußer (77. Egloff), Wanitzek - Zivzivadze (84. Hunziker), Luca Pfeiffer (77. Schleusener)

Schiedsrichter: Lars Erbst (Gerlingen)

Zuschauer: 20071

Tore: 0:1 Zivzivadze (61.), 0:2 Beifus (72.)