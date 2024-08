Der VfL Bochum ist aus dem DFB-Pokal-Wettbewerb 2024/2025 ausgeschieden. Die sportliche Führung zeigte sich nach dem 0:1 in Regensburg enttäuscht.

Nein! Die DFB-Pokal-Prämie für ein Weiterkommen in Runde zwei hatten die Verantwortlichen des VfL Bochum nicht ins Saisonbudget eingeplant. Aber: Das Ziel des Bundesligisten war schon einige Runden weiterzukommen.

Doch wie schon in 2023/2024 schied der VfL in Runde eins aus. Gegen Arminia Bielefeld unterlag der VfL nach Elfmeterschießen, gegen den SSV Jahn Regensburg mit 0:1 nach 90 Minuten.

Sportchef Marc Lettau sprach nach dem Spiel über das Aus, den Bundesliga-Auftakt in Leipzig - und einen möglichen Zugang namens Jakov Medic - RevierSport berichtete.

Marc Lettau, wie groß ist die Enttäuschung nach dem Aus in Regensburg?

Wir haben die Wichtigkeit des DFB-Pokals mehrfach betont. Unser Ziel war es einige Runden weiterzukommen. Daher sind wir alle ziemlich genervt. Wir sind wieder in der 1. Runde ausgeschieden. Das haben wir uns alle anders vorgestellt. Jetzt müssen wir zusehen, dass wir wenigstens die positiven Dinge herausziehen und einen erfolgreichen Bundesliga-Start hinlegen.

Woran hat es denn im Endeffekt gelegen?

In den Testspielen haben wir die Torchancen genutzt. In Regensburg hatten wir diese, aber leider war die Effizienz nicht vorhanden. Das müssen wir in der nächsten Woche wieder hinkriegen. Wir hatten ja einige Möglichkeiten, um in Führung zu gehen. Bis zur 60. Minute war unser Spiel auch gut, erst dann haben wir die Struktur verloren.





Wie sehr schmerzt die verpasste Prämie für die 2. Runde im DFB-Pokal?

Der DFB schüttet für das Weiterkommen Gelder aus, dass ist uns auch klar. Aber zunächst einmal sind wir Sportler und uns ist das Weiterkommen nicht gelungen. Deshalb überwiegt im sportlichen Bereich die Enttäuschung.

Leipzig, Mönchengladbach, Freiburg: Ein hartes Bundesliga-Auftaktprogramm oder?

Wir spielen Bundesliga. Da wartet jedes Wochenende eine Herausforderung auf uns. Wir spielen in Leipzig, dann kommt Mönchengladbach: wir freuen uns auf diese Spiele und sind froh, dass wir weiter ein Teil der Bundesliga sind. Wir haben einen erheblichen Dämpfer bekommen, aber dieser wird uns hoffentlich nicht umwerfen.

Was für ein Spieler ist denn Jakov Medic?

Er ist ein Spieler von Ajax Amsterdam, deshalb äußere ich mich ungern zu Profis anderer Klubs. Ich möchte aber nicht ausschließen, dass in den nächsten Tagen ein neuer Spieler zum VfL Bochum kommt. mit gp