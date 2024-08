An diesem Sonntag (18. August, 15.30 Uhr) tritt der VfL Bochum im DFB-Pokal beim SSV Jahn Regensburg an. Wenige Stunden vor dem Spiel gibt es ein heißes Transfergerücht.

Dass der VfL Bochum noch auf der Suche nach Verstärkungen ist, ist bekannt. Nun scheint der Bundesligist fündig geworden zu sein - in den Niederlanden.

Denn in unserem Nachbarland steht aktuell Jakov Medic bei Ajax Amsterdam unter Vertrag - und das bis zum Sommer 2028. Wie die Zeitung "Telegraaf" berichtet, hat sich der VfL mit Ajax und dem 1,93 Meter großen Innenverteidiger Medic bezüglich einer Leihe bis zum 30. Juni 2025 geeinigt. Die Bochumer sollen sich auch eine Kaufoption gesichert haben.

Die niederländische Presse berichtet, dass der VfL 1,5 Millionen Euro nach Amsterdam für die Leihe überweisen muss und im Sommer 2025 den 25-jährigen Medic für drei Millionen Euro fest verpflichten könnte.

Nach RevierSport-Informationen sind sich die Bochumer mit Amsterdam und Medic einig. Schon zu Wochenbeginn wird der gebürtige Kroate an der Castroper Straße erwartet. Aber: Sowohl die Höhe der Leihgebühr als auch die der Kaufoption liegt nach RS-Informationen deutlich unter 1,5 beziehungsweise drei Millionen Euro.

VfL Bochum: Bernardo und Ordets fallen länger aus

Medic wechselte im Sommer 2023 für drei Millionen Euro vom FC St. Pauli zu Ajax Amsterdam. Seither bestritt der Rechtsfuß lediglich neun Pflichtspiele über 517 Minuten für den internationalen Topklub aus den Niederlanden. Beim VfL ist man nach den Ausfällen von Ivan Ordets (Schulterverletzung) und Bernardo (Knieverletzung) händeringend auf der Suche nach einem zentralen Abwehrspieler. Medic würde beim VfL wohl sofort zum Einsatz kommen und viel Spielpraxis erhalten.

Diese sammelte er bereits im deutschen Unterhaus und kommt für St. Pauli, SV Wehen Wiesbaden und 1. FC Nürnberg auf insgesamt 73 Einsätze in der 2. Bundesliga. 2018 kam der in Zagreb geborene Medic vom kroatischen Klub NK Vinogradar nach Deutschland. Über die Reservemannschaft des 1. FC Nürnberg empfahl sich Medic für höheren Aufgaben. Über die Regionalliga Bayern ging es für ihn in die 2. Bundesliga, Eredivisie und nun steht der Wechsel zum VfL Bochum in die 1. Bundesliga bevor.

Am Sonntag, 18. August (15.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) tritt der VfL Bochum in der 1. Runde des DFB-Pokal beim Zweitligisten SSV Jahn Regensburg an. Auch Jakov Medic dürfte das Spiel wohl sehr interessiert verfolgen. mit gp