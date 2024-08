Mühevoll über die Auftakthürde: Nuri Sahin hat bei seinem Pflichtspiel-Debüt als Trainer von Borussia Dortmund einen glanzlosen Erfolg gefeiert.

In der ersten Runde des DFB-Pokals schlug der BVB den Regionalligisten 1. FC Phönix Lübeck in Hamburg nach einer spielerisch ausbaufähigen Leistung letztlich souverän mit 4:1 (3:0).

"Es ist wichtig, in der ersten Runde dominant zu spielen und nichts anbrennen zu lassen. Wir haben über 1000 Pässe gespielt, da kann in so einem Spiel auch mal die Konzentration nachlassen", sagte Sahin bei Sky.

Neuzugang Waldemar Anton (3.), Emre Can (31./Foulelfmeter) und Julian Brandt (45.+2) trafen in der ersten Hälfte im fast ausverkauften Volkspark, in den die Lübecker für ihr Jahrhundertspiel gezogen waren.

Julien Duranville (62.) konterte im zweiten Durchgang den Anschlusstreffer durch Obina Iloka (55.).

Phönix Lübeck: Leonhard - Bock, Ntika, Iloka, Adou (75. Kurtz) - Obuschnji (46. Ajala-Alexis), Berger, Maiolo (83. Fritzsche), Sadrifar - Kliti (61. Lesueur), Stöver (75. Ihde) Leonhard - Bock, Ntika, Iloka, Adou (75. Kurtz) - Obuschnji (46. Ajala-Alexis), Berger, Maiolo (83. Fritzsche), Sadrifar - Kliti (61. Lesueur), Stöver (75. Ihde) Borussia Dortmund: Kobel (46. Meyer-Schade) - Ryerson (59. Couto), Anton, Süle, N. Schlotterbeck - Can (59. Malen), Groß - Sabitzer, Brandt, Gittens (59. Duranville) - Adeyemi (69. Beier) Schiedsrichter: Max Burda (Berlin) Tore: 0:1 Anton (3.), 0:2 Can (31./Foulelfmeter), 0:3 Brandt (45.+1), 1:3 Iloka (55.), 1:4 Duranville (62.) Gelbe Karten: Ntika (1), Berger (1) / N. Schlotterbeck (1) Zuschauer: 50971

"Es war alternativlos, das Spiel zu gewinnen. Wir haben in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel gemacht und gute Ansätze gezeigt, können und müssen uns aber steigern. Auch ich habe Luft nach oben. Es war mein erstes Spiel, es war ordentlich. Ich will jeden Tag meine Mannschaftskollegen besser kennenlernen. Meine Aufgabe ist es, das Spiel von hinten nach vorne zu tragen, ihm eine gewisse Stabilität zu geben und unsere offensiven Waffen in Szene zu setzen", sagt Dortmunds Mittelfeldmann Pascal Groß.

Der Erkenntnisgewinn ob der Form des Champions-League-Finalisten hielt sich gegen den kampfstarken Viertligisten in Grenzen. Eine Woche vor dem kniffligen Bundesligaauftakt gegen Eintracht Frankfurt am kommenden Samstag (18.30 Uhr/Sky) offenbarte der BVB dem neuen Mann an der Seitenlinie aber durchaus einige Konzentrationsmängel im Ballbesitz.

Niederlage für Füllkrug bei Debüt für West Ham

Derweil muss der Ex-BVB-Stürmer Niclas Füllkrug bei seinem Debüt in der englischen Premier League eine Niederlage kassiert. Mit seinem neuen Klub West Ham United verlor der Mittelstürmer am Samstag zum Saisonauftakt gegen Champions-League-Teilnehmer Aston Villa mit 1:2 (1:1).

Füllkrug, der für 27 Millionen Euro von Borussia Dortmund nach London gekommen war, saß zunächst auf der Bank und wurde in der 73. Minute für Michail Antonio eingewechselt. Amadou Onana (4.) und Jhon Duran (79.) trafen für Villa, Lucas Paqueta (37., Foulelfmeter) hatte zwischenzeitlich für die Gastgeber ausgeglichen.