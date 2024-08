RB Leipzig löste die Pflichtaufgabe im DFB-Pokal und siegte bei Rot-Weiss Essen mit 4:1. Marco Rose lobte den Gegner in den höchsten Tönen.

Marco Rose und Christoph Dabrowski sind miteinander bestens vertraut. Beide Trainer machten einst die Trainerlizenz gemeinsam, sie schätzen und mögen sich. Das wurde auch nach dem Abpfiff der DFB-Pokal-Partie zwischen Rot-Weiss Essen und RB Leipzig deutlich.

Denn Leipzigs Rose sprach anschließend weniger über seine Mannschaft, dafür aber mehr über Rot-Weiss Essen. Der 47-Jährige fand ausschließlich lobende Worte für den Drittligisten nach dem 4:1-Erfolg an der Hafenstraße.

"Es war ein schwieriges Spiel. Alles, was wir vorher besprochen hatten, ist eingetreten. Tolle Stimmung, eine schwierige Atmosphäre für eine Auswärtsmannschaft und ein gut eingestellter Gegner aus Essen. Wir wussten, dass Essen immer gefährlich ist."

Rose weiter: "Das ist eine gute Mannschaft, mit einer klaren Struktur und einer guten Idee am Ball. Sie sind nicht einfach zu pressen, das ist echt eine spielstarke Mannschaft. Es hat Spaß gemacht, sie zu analysieren. Deswegen haben wir auch das dritte Tor gebraucht."

Mir liegt es wirklich am Herzen zu sagen, dass ich euch und vor allem Dabro alles Gute wünsche. Wir kennen uns und haben die Lizenz zusammen gemacht. Du hast was gelernt, muss ich sagen (lacht). Marco Rose.

Seine abschließenden Worte richteten sich dann direkt an Trainer-Kollege Dabrowski: "Mir liegt es wirklich am Herzen zu sagen, dass ich euch und vor allem Dabro alles Gute wünsche. Wir kennen uns und haben die Lizenz zusammen gemacht. Du hast was gelernt, muss ich sagen (lacht). Das sieht man schon." Mit diesem Schlusssatz sorgte Rose für großes Gelächter bei den anwesenden Presse- und Vereinsvertretern.





Auch der langjährige RWE-Stadionsprecher Walter Ruege bekam ein Lob vom erfahrenen Bundesliga-Trainer. "So schön hat noch niemand eingeleitet. Das muss ich sagen", sagte er.

Insgesamt überwog beim RB-Coach aber natürlich die Freude über das Weiterkommen, auch wenn Rose mit der Chancenverwertung im zweiten Durchgang haderte: "Wir haben nach der Pause einfach zu viel liegen gelassen. Das dritte Tor ist zu spät gefallen, wir waren da nicht klar und gierig genug."