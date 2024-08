Drittligist Rot-Weiss Essen kassierte gegen RB Leipzig eine 1:4-Niederlage im DFB-Pokal. Die Stimmung war anschließend trotzdem gut.

Der große Traum ist ausgeträumt. Kurz schnupperte Rot-Weiss Essen an einer DFB-Pokal-Sensation gegen RB Leipzig, am Ende setzte sich der haushohe Favorit aber doch standesgemäß mit 4:1 (2:1) durch. Dabei verwandelte Ramien Safi die mit 17.000 Zuschauern gefüllte Hafenstraße durch sein Führungstor in der 2. Minute zunächst in ein Tollhaus.

Noch vor der Pause drehte der Champions League-Teilnehmer allerdings die Partie, in der Schlussphase machte RB dann mit zwei Treffern den Deckel endgültig drauf. Bis zur 84. Minute war alles offen.

Trotz des Pokal-Ausscheidens war die Stimmung an der Hafenstraße auch nach dem Abpfiff exzellent. Minutenlang feierten die Fans ihre Mannschaft für einen mutigen und leidenschaftlichen Auftritt. Denn RWE hatte nicht nur verteidigt, sondern auch über weite Strecken ansehnlichen Fußball geboten. Dafür gab es Applaus, Sprechchöre und aufmunternde Zurufe von allen Tribünen.

Das hinterließ auch bei den Spielern Eindruck. Mittelfeldstratege Torben Müsel, der das 1:0 von Safi mit einem Traumpass vorlegte, lobte die Stimmung im anschließenden Interview in den Katakomben:

"Wir kriegen ein Gegentor und die Fans feiern uns trotzdem für eine ordentliche Leistung. Das ist teilweise schon verrückt. Man spielt hier fast immer vor ausverkauftem Haus. Das ist schon bemerkenswert, das muss man echt sagen."





Weiter geht es für die Essener am kommenden Samstag (24. August, 14 Uhr) mit einem Drittliga-Heimspiel gegen Arminia Bielefeld. Dort will RWE den zweiten Dreier der Saison bejubeln. Müsel blickt voraus:

"Auch wenn zuletzt in Hannover nicht alles super war, haben wir da schon gezeigt, dass wir effektiv sein können. Wir müssen die guten Sachen mitnehmen und die Gegentore analysieren. Eigentlich klappt vieles gut. Mit Ball sind wir teilweise aber zu hektisch, da müssen wir ein bisschen mehr Ruhe reinbringen und die interessanten Räume bespielen."