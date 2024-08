Rot-Weiss Essen trifft am Samstag im DFB-Pokal auf das Bundesliga-Spitzenteam RB Leipzig. Der Heimbereich ist ausverkauft, aus Leipzig reisen 1100 Fans nach Essen.

Zweimal nahm Christoph Dabrowski als Cheftrainer von Rot-Weiss Essen bislang am Niederrheinpokal-Wettbewerb teil. In beiden Jahren setzte sich RWE jeweils gegen den Rivalen Rot-Weiß Oberhausen im Finale die Krone auf. Zuletzt feierte die Dabrowski-Elf durch den 3:0-Erfolg im Mai den Titel – und den gleichzeitigen Einzug in den DFB-Pokal.

Losfee Nils Petersen hatte den Rot-Weissen allerdings keinen Wunschgegner besorgt: Am Samstag (17. August, 15.30 Uhr) geht es gegen den Bundesligisten und Champions League-Teilnehmer RB Leipzig. Schwerer hätte es RWE kaum treffen können. Zu diesem Pokalkracher ist der Heimbereich im Stadion an der Hafenstraße ausverkauft, aus Leipzig reisen rund 1100 Gästefans nach Essen.

"Von 100 Spielen würden wir wahrscheinlich 99 verlieren. Man ist aber natürlich auf der Suche nach dem Momentum und Quäntchen Glück, um dieses eine Spiel zu erwischen. Wir freuen uns auf das Spiel und auf einen Top-Gegner. Wir wollen mit der Hafenstraße im Rücken einen leidenschaftlichen Pokalauftritt hinlegen", betonte Dabrowski auf der Pressekonferenz am Donnerstag.

Verzichten muss der 46-Jährige in dieser Partie wieder auf Tom Moustier (Mittelfußbruch), Robbie D'Haese (Muskelfaserriss) und Stürmer Moussa Doumbouya (Leistenprobleme), der in der letzten DFB-Pokal-Saison bei der knappen 3:4-Niederlage gegen den Hamburger SV noch einen Treffer erzielte.

Dabrowski klärte über den aktuellen Stand der Verletzten auf: "Bei Tom Moustier ist es so, dass er noch an Krücken geht. Er braucht mit Sicherheit noch drei, vier Wochen, bevor Licht am Ende des Tunnels ist. Moussa hat eine Problematik im Leisten- und Hüftbereich. Es steht eine Operation in Aussicht, weshalb er auf unbestimmte Zeit ausfallen wird. Robbie arbeitet mit dem Rehatrainer auf dem Platz. Er ist nicht mehr weit davon entfernt, ins Training integriert zu werden."