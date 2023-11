DFB-Pokal: Nürnberg gewinnt in Verlängerung, Hertha verschärft Mainzer Krise

Die Krise beim FSV Mainz 05 setzt sich auch im Pokal gegen Hertha BSC fort. Im Zweitligisten-Duell zwischen Nürnberg und Rostock geht es in die Verlängerung.

Eintracht Frankfurt ist ins Achtelfinale im DFB-Pokal eingezogen. Beim Drittligisten Viktoria Köln gewannen die Frankfurter trotz einer durchwachsenen Leistung und schwacher zweiter Hälfte mit 2:0 (1:0).

Ellyes Skhiri (14.) brachte die Hessen in Führung. Bis zu den Schlussminuten mussten die mitgereisten Eintracht-Fans zittern, bis Ansgar Knauff (90.) spät den Deckel drauf machte.

Für den FSV Mainz 05 ist nach dem 0:3 (0:1)-Debakel bei Absteiger Hertha BSC der Pokal-Wettbewerb ebenso wie für Bayern München (1:2 beim 1. FC Saarbrücken) schon frühzeitig vorbei. Zwei der drei Treffer erzielten die Hausherren im Olympiastadion vom Elfmeterpunkt. Fabian Reese verwandelte vor der Pause den ersten, Haris Tabakovic (50.,Handelfmeter/61.) traf im zweiten Durchgang doppelt.

Zweitligist 1. FC Nürnberg setzte sich dagegen mit 3:2 (2:2, 0:0) nach Verlängerung gegen Ligarivale Hansa Rostock durch. Joker Felix Lohkemper rettete den Club zunächst in die Verlängerung (90.+5) und legte in der 99. Minute den 3:2-Siegtreffer nach. Junior Brumado (58.) und Christian Kinsombi (74.) brachten die Rostocker zweimal in Führung, Kanji Okunuki (63.) erzielte den ersten Nürnberger Treffer.

Zuvor waren Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, der SC Paderborn und der 1. FC Magdeburg ins Achtelfinale eingezogen.